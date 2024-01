Ituano vence o Corinthians no finalzinho do jogo

Ituano e Corinthians se enfrentaram pela segunda rodada do Paulistão. A partida foi realizada na noite desta quarta-feira (24), no estádio Novelli Júnior, em Itu, foi marcada por equilíbrio e um gol decisivo no final.

O primeiro tempo foi bastante disputado, com as duas equipes criando boas oportunidades, mas sem conseguir balançar as redes. O Ituano mostrou-se organizado defensivamente, enquanto o Corinthians buscava tomar a iniciativa nas jogadas de ataque.

Na segunda etapa, a intensidade da partida permaneceu elevada, com ambos os times buscando o gol. As defesas se destacaram, impedindo que as equipes abrissem o placar. O jogo caminhava para um empate quando, aos 41 minutos, Léo Duarte, do Ituano, marcou o gol da vitória.

Com esse resultado, o Ituano conquistou sua primeira vitória no campeonato, somando três pontos e ocupando o terceiro lugar do Grupo A. O Corinthians, por sua vez, permanece com três pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo C.

Essa vitória do Ituano diante de sua torcida foi importante para o time se manter na briga por uma vaga na próxima fase do Paulistão Sicredi. Já o Corinthians precisa se recuperar para garantir sua classificação na competição.

O próximo compromisso do Ituano será contra o Santo André, fora de casa, no dia 28 de fevereiro. Já o Corinthians enfrentará o Mirassol, também fora de casa, no dia 1º de março.

