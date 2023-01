Janeiro traz 5 campeonatos da WSL: Aprenda a apostar no surf

O mês de janeiro será agitado para os amantes do surf. Isso porque serão disputados cinco campeonatos da World Surf League (WSL). Boas opções de palpites nas apostas esportivas online não faltam. A Betano Apostas é uma das diversas operadoras que atuam no mercado brasileiro. Vale a pena dar uma olhada.

COMPETIÇÕES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

As disputas da WSL durante as semanas de janeiro são as seguintes:

SAMBAZON World Junior Championships Hosted by Best Western – Em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos – De 9 a 15 de janeiro (Junior Tour).

La Union International Pro – Em San Juan, nas Filipinas – De 20 a 26 de janeiro (Qualifying Series).

La Union International Pro – Em San Juan, nas Filipinas – De 20 a 26 de janeiro (Longboard Tour).

SLO CAL Open – Em Pismo Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos – De 23 a 29 de janeiros (Qualifying Series).

Billabong Pro Pipeline – Em Oahu, no Havaí – De 29 de janeiro a 10 de fevereiro (Championship Tour).

SURFISTAS QUE MERECEM DESTAQUE

Agora, aqui abaixo, você encontra o nome de alguns dos principais surfistas, tanto na categoria masculina como também na feminina. Dê olhada para embasar melhor as suas apostas em esporte.

MASCULINO

Filipe Toledo

Fonte - Go Pro Oficial

Natural da cidade paulista de Ubatuba, Filipe Toledo é o líder do ranking mundial da WSL. Obviamente, ele chega muito forte para a temporada de 2023. Trata-se de um nome relevante e que vale a pena você dar uma atenção a ele nas apostas.

Outro detalhe muito importante de ser citado é que Filipe Toledo é o atual campeão mundial de Surf.

Ítalo Ferreira

Fonte - Eurosport

Logo atrás de Filipe Toledo, na segunda colocação do ranking, vem o potiguar Ítalo Ferreira. O nordestino conquistou a primeira medalha de ouro do surf nos Jogos Olímpicos. Este fato aconteceu em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Ferreira, que foi campeão mundial em 2019, também está valorizado nas apostas.

Gabriel Medina

Fonte - Vans Triple Crown of Surfing

É impossível não citar o paulista Gabriel Medina. Nos últimos anos, Medina foi visto como uma das principais referências, por isso é sempre lembrado com boas cotações nas casas e apostas esportivas. Ele é o brasileiro que mais títulos mundiais tem: 2014, 2018 e 2021. Medina está na 13ª posição do ranking.

FEMININO

Stephanie Gilmore

Fonte - Creative Comms

Entre as mulheres, o destaque fica por conta da australiana Stephanie Gilmore, líder do ranking da WSL. Apontada como favorita nas apostas para ser campeã em 2023, ela conta com oito títulos mundiais ao longo da sua vitoriosa carreira: 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 e 2022. Trata-se de uma grande referência do surf.

Tatiana Weston-Webb

Fonte - San Diego Union Tribune

A brasileira mais bem posicionada no ranking é a gaúcha Tatiana Weston-Webb. Ela aparece na quarta colocação e em 2015 foi campeã do WQS. A representante brazuca ainda está atrás do seu primeiro título mundial.

PONTUAÇÃO NAS ETAPAS

Para que os surfistas possam pontuar nas etapas do WSL, funciona da seguinte maneira:

Cada etapa da temporada da WSL é dividida por rodadas (rounds);

Cada uma as rodadas tem um número de baterias, que também são chamadas de heats;

As disputas ficam entre dois a quatro surfistas, que competem entre si para ver quem vai conseguir a melhor pontuação. Em seguida, o vencedor avança para a próxima rodada;

Nas batalhas finais da etapa, as disputas ficam entre dois sufistas – um competindo contra o outro.

SURF NAS APOSTAS ESPORTIVAS

Pelo fato de o surf estar crescendo cada vez mais no gosto dos brasileiros, as casas de apostas têm seguido a onda e incorporando o esporte no catálogo. Para você dar os seus palpites na modalidade é possível fazer de duas maneiras.

A primeira é apostando em quem vencerá o campeonato mundial da WSL. A segunda é palpitando em cada etapa da temporada, indicado o vencedor da proa e quem irá marcar presença na decisão.