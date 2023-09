Jogadores do Real Madrid são presos por divulgarem vídeo sexual com menor de idade

Quatro jogadores do Real Madrid foram presos nesta quinta-feira (14) após ser acusados de produzir e compartilhar um vídeo de conteúdo sexual com uma menor de idade, de 16 anos. As informações são do jornal espanhol El Confidencial. De acordo com o veículo, a denúncia foi apresentada pela mãe da jovem, no dia 6 de setembro, no município de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias. As prisões foram realizadas na cidade de Mogán.

As investigações estão a cargo da Polícia Judiciária da Guarda Civil de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, que deve enquadrar os jogadores no crime de "revelação de segredos de natureza sexual". Os celulares dos atletas detidos devem agora passar por perícia.

Os quatro jogadores teriam distribuído o vídeo de conteúdo sexual em diversos grupos de conversas em que estavam outros atletas do clube merengue. Em nota, o Real Madrid confirmou a informação e disse que "adotará medidas cabíveis quando tiver conhecimento dos fatos".

"O Real Madrid anuncia que tomou conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento à Guarda Civil a respeito de uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado no WhatsApp. Quando o clube tiver conhecimento detalhado dos fatos, adotará as medidas cabíveis", comunicou o clube em nota divulgada nesta quinta (14).

Além dos quatro atletas, fontes ouvidas pelo jornal afirmam que jogadores do elenco profissional podem também estar envolvidos no escândalo.

O principal investigado é jogador do Real Madrid C, que é quem teria tido relações sexuais com a vítima. O crime teria ocorrido em Mogán, mesmo local da prisão dele e dos outros três atletas. O jogador teria gravado o vídeo e o compartilhado entre amigos.