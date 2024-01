Mais seis clubes confirmam classificação para Segunda Fase da Copinha

Seis times confirmaram na tarde desta terça-feira a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São eles: Ponte Preta, Novorizontino, Guarani, Ituano, Retrô-PE e EC São Bernardo.

A Ponte Preta avançou graças à um empate por 2 a 2 com o Atlético Gloriense-SE. Com o resultado, o time campineiro chegou ao cinco pontos e confirmou, ao menos, o segundo lugar do Grupo 01.

Já o Guarani carimbou sua classificação ao derrotar o Operário-PR por 3 a 0, em Tupã. O jogo foi um duelo direto pela classificação, mas o clube campineiro levou a melhor e se garantiu no G-2 do Grupo 09.

O invicto Novorizontino empatou por 1 a 1 com o Jacuipense-BA, em Cravinhos, e avançou no Grupo 06. O gol salvador veio aos 50 minutos do segundo tempo, marcado por João Araújo.

O Ituano foi outro time que conseguiu a classificação. O clube de Itu venceu o Atlético-CE, em Itapira, por 2 a 1, e chegou aos seis pontos, na vice-liderança do Grupo 14.

Por fim, o Retrô-PE passou ao superar o São Caetano com uma vitória por 3 a 1, em São Paulo. Com isso, acabou em segundo lugar do Grupo 32, com seis pontos.

Já o EC São Bernardo classificou sem entrar em campo. O time paulista confirmou o segundo lugar do Grupo 25, com quatro pontos, graças ao triunfo da Portuguesa Santista sobre o Conquista-BA por 3 a 2. O líder é o Juventude-RS.

No total, 38 times estão classificados: Juventus-SP, Coritiba-PR, Palmeiras-SP, Santos-SP, Red Bull Bragantino-SP, Cuiabá-MT, Sport-PE, Portuguesa-SP, Madureira-RJ, Água Santa-SP, Oeste-SP, Ibrachina-SP, Aster-SP, Desportivo Brasil-SP, Sfera-SP, Grêmio-RS, Atlético-GO, Fortaleza-CE, Fluminense-RJ, Criciúma-SC, Juventude-RS, Avaí-SC, Ferroviária-SP, São Paulo-SP, Internacional-RS, XV de Jaú, Athletico-PR, Ceará-CE, Botafogo-RJ, Catanduva-SP, Tiradentes-PI, Gama-DF, CRB-AL, Ponte Preta-SP, Guarani-SP, EC.São Bernardo-SP, Novorizontino-SP, Ituano-SP, Retrô-PE e EC.São Bernardo.

Confira os jogos desta terça-feira:

Castanhal-PA 2 x 4 CRB-AL

Atlético Gloriense-SE 2 x 2 Ponte Preta-SP

Jacuipense-BA 1 x 1 Novorizontino-SP

Operário-PR 0 x 3 Guarani-SP

Vocem-SP 0 x 2 Fortaleza-CE

Atlético-CE 1 x 2 Ituano-SP

Conquista-BA 2 x 3 Portuguesa Santista-SP

Retrô-PE 3 x 1 São Caetano-SP

Fonte: Esportes