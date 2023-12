Manchester City vence o Urawa Reds e enfrenta o Fluminense na decisão do Mundial de Clubes

A grande final do Mundial de Clubes da FIFA já tem seus protagonistas definidos. Em uma demonstração de força e habilidade, o Manchester City venceu com autoridade o Urawa Reds por 3 a 0 nesta terça-feira (19.12), no Estádio Rei Abdullah, carimbando assim o passaporte para o confronto decisivo contra o Fluminense, que se classificou após superar o Al Ahly.

Os gols da partida, marcados por Hoibraaten (contra), Kovacic e Bernardo Silva, refletiram o domínio do time inglês, que entra na disputa pelo título inédito com o status de favorito. No entanto, o Tricolor Carioca, que não menos surpreendentemente abriu seu caminho para a final vencendo por 2 a 0 na segunda-feira, promete não facilitar a jornada do clube britânico ao troféu.

O Urawa Reds, por sua vez, enfrentará o Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar, também marcada para sexta-feira (22), no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal.

A partida entre City e Reds começou com os Citizens estabelecendo seu tradicional controle de jogo, embora a equipe japonesa mostrasse uma postura defensiva eficaz. Apesar de iniciar a pressão cedo, os Citizens só conseguiram abrir o placar nos acréscimos da primeira metade, graças a uma infelicidade defensiva que resultou em um gol contra de Hoibraaten.

Retornando do intervalo com ímpeto renovado, o Manchester City rapidamente expandiu sua vantagem com um gol de Kovacic, seguido por um gol de Bernardo Silva, que, após um rebote defensivo, não perdoou e selou o placar em 3 a 0.

Com oportunidades perdidas de ambos os lados, o clube inglês manteve o controle até o fim, assegurando sua presença na final tão esperada contra o Fluminense. Os torcedores do Manchester City e do Fluminense aguardam agora o embate final, que promete ser um confronto eletrizante e cheio de emoções, no próximo dia 22 de abril, às 15h (horário de Brasília).

Fonte: Esportes