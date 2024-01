Na estreia do Carioca, Flamengo goleia Audax Rio por 4 a 0 em Manaus

Foi dada a largada na temporada 2024. E com o pé direito! Na estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo goleou o Audax Rio por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (17), na Arena da Amazônia, em Manaus. Léo Pereira, Pedro, Cebolinha e Varela marcaram os gols do Mengão, fazendo a festa da Nação que lotou o estádio.

O jogo

A partida mal começou e o Mengão já marcou seu primeiro gol na temporada! Arrascaeta cobrou escanteio na primeira trave e Léo Pereira desviou de cabeça. O goleiro ainda tentou salvar, mas a bola entrou. Placar inaugurado em Manaus: 1 a 0.

O time rubro-negro seguiu no ataque em busca do segundo. Fabrício Bruno achou Pedro no meio-campo, o camisa 9 escorou para Arrascaeta, que encontrou Cebolinha, ele avançou e bateu cruzado. A bola passou com perigo. Aos 21', Luiz Araújo recebeu com liberdade na direita e cruzou na área. Pedro desviou de carrinho, mas a bola foi pra fora.

Sempre buscando o ataque, o Mais Querido chegou bem pelo lado esquerdo. Cebolinha driblou o marcador e cruzou na área. Luiz Araújo chegou cabeceando, mas a bola foi por cima do travessão. Insistindo pela esquerda, Cebolinha novamente alçou bola na área, Pedro dominou no peito e bateu forte para ótima defesa de Leandro.

De tanto insistir, o Mengão fez o segundo aos 37'. Varela tabelou com Arrascaeta e cruzou na área. A bola chegou no lado esquerdo da área para Gerson, que cruzou rasteiro para Pedro completar de calcanhar, ampliando a vantagem rubro-negra: 2 a 0.

E ainda teve tempo para o terceiro na primeira etapa! Cebolinha tabelou com Arrascaeta, a bola pegou na marcação e sobrou para o próprio atacante, que bateu colocado no canto, sem chances para o goleiro: 3 a 0. Foi um ótimo primeiro tempo da equipe de Tite.

O Rubro-Negro voltou do intervalo com Gabi no lugar de Arrascaeta. Repetindo a etapa inicial, o Mengão marcou logo no início! Varela arriscou o chute do meio da rua, o goleiro falhou e a bola entrou mansamente nas redes: 4 a 0.

Mesmo com a goleada já construída, o Flamengo seguiu buscando mais. Aos 19', Cebolinha enfiou boa bola para Gabi, que entrou na área, mas finalizou para fora. Com o passar dos minutos, a equipe rubro-negro cadenciou mais o jogo, trocando passes de pé em pé.

Nos acréscimos, por muito pouco não saiu o quinto. Cebolinha, um dos destaques do jogo, cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear na trave. No rebote, ele mesmo bateu pra fora. Fim de papo em Manaus com vitória maiúscula do Mengão!

Próximos compromissos

O elenco rubro-negro segue viagem para os Estados Unidos e enfrentará o Philadelphia Union no próximo domingo (21), às 16h, em São Petesburgo. Enquanto isso, no mesmo dia, uma equipe alternativa do Mengão encara o Nova Iguaçu, às 18h10, no estádio Almeidão-PB, pela segunda rodada do Cariocão 2024.

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick (Allan), Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Gabi); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha e Pedro.

Técnico: Tite.

Audax Rio

Leandro; Matheus Claudino (Gualberto), Igor Amaral, João Victor e Paulo Victor; Miticov (Pablo Alves), Romarinho (Arlen), Clisman (João Cabral) e Patrick; Ítalo (Caucaia) e Gersinho.

Técnico: Tuca Guimarães.

Ficha técnica

Flamengo 4×0 Audax Rio 1ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Arena da Amazônia, Manaus

Data e hora: 17/01/2024 às 21h30

Arbitragem: Alex Gomes Stefano, Gustavo Mota Correia e Thiago Filemon Pinto

Gols: Léo Pereira (2'1ºT), Pedro (37'1ºT), Everton Cebolinha (41'1ºT) e Varela (3'2ºT).

