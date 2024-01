Nos pênaltis, Flamengo vence o Aster-SP e avança para a semifinal da Copinha

Rumo à semifinal! Pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Aster-SP, na noite desta sexta-feira (19), em Osasco, e garantiu a classificação nas penalidades, vencendo por 4 a 3. No tempo normal, Welinton balançou as redes para o Rubro-Negro. Já nos pênaltis, o goleiro Lucas Furtado brilhou ao defender duas cobranças.

O jogo

Atuando novamente em Osasco-SP, os Garotos do Ninho começaram o confronto das quartas de final da Copa SP de Futebol Júnior buscando a troca de passes no campo ofensivo. O Aster, por sua vez, apostava na velocidade dos contra-ataques para surpreender o time rubro-negro.

Aos 20', o Aster abriu o marcador com Gabriel, que chutou de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro rubro-negro: 1 a 0. Após levar o gol, o Flamengo cresceu no jogo e passou a ameaçar mais a meta adversária. Aos 31', Wallace Yan fez boa jogada na entrada da área, fintou o marcador e bateu buscando o canto. A bola passou muito perto da trave. A primeira etapa terminou com vantagem para o adversário.

Logo no início do segundo tempo, o Mengão deixou tudo igual! Jean Carlos cobrou escanteio pela esquerda e Weliton subiu no segundo andar para cabecear sem chances de defesa: 1 a 1. Com o empate, os Garotos do Ninho foram pra cima em busca da vitória.

Aos 30', Felipe Teresa virou a jogada, Felipe Lima ajeitou de cabeça para Wallace Yan bater por cima do travessão. Nos minutos finais, o Rubro-Negro foi todo para o ataque, enquanto o Aster ficava mais atrás esperando os contra-ataques. A partida terminou empatada e decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, o Mengão levou a melhor vencendo por 4 a 3 e se classificou para a semifinal da Copinha! Destaque para o goleiro Lucas Furtado, que defendeu duas cobranças.

Agora, o Flamengo aguarda seu adversário na próxima fase, que sairá do confronto entre Cruzeiro e Coritiba. A semifinal será disputada na próxima segunda-feira (22), ainda sem local e horário definidos.

Escalação

Lucas Furtado; Felipe Brian, Iago, João Victor e Jean Carlos; Caio Garcia (Menegatti), Daniel Rogério e Wallace Yan; Rodriguinho (Felipe Teresa), Victor Silva (Felipe Lima) e Weliton.

Técnico: Raphael Bahia.

Ficha técnica

Flamengo 1 (4) x 1 (3) Aster-SP Quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco-SP

Data e hora: 19/01/2024 às 19h

Arbitragem: Murilo Tarrega Victor, Bruno Silva de Jesus e Denis Matheus Ferreira

Cartões amarelos: Gabriel (AST), Emmanuel (AST), Jean (AST), Felipe Brian (FLA), Wallace Yan (FLA)

Cartão vermelho: Daniel Rogério (FLA)

Gols: Gabriel (20'1ºT) e Weliton (3'2ºT).

