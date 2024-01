Novorizontino e América-MG vencem e confirmam vaga nas oitavas

A terceira fase da Copinha Sicredi teve início neste domingo (14). Novorizontino e América-MG eliminaram Tiradentes-PI e Capital-DF, respectivamente, e são os dois primeiros confirmados nas oitavas de final.

No primeiro jogo do dia, o América-MG conquistou a classificação com vitória por 2 a 0 no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.Os gols foram marcados por Heitor e Ighor Gabriel, ambos no segundo tempo. Agora, os mineiros terão pela frente Ituano-SP ou Criciúma-SC.

Mais tarde, o Novorizontino se classificou com grande vitória sobre o Tiradentes-PI, por 3 a 0, no estádio José Vessi, em Cravinho. Os gols foram de Lucas Café e Diego Carlos, que balançou a rede duas vezes. O time paulista enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Ferroviária e São Paulo.

A terceira fase será finalizada na segunda-feira (15) com outros oito jogos. O mata-mata seguirá ainda com as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os resultados deste domingo:

Capital-DF 0 x 2 América-MG

Novorizontino-SP 3 x 0 Tiradentes-PI

16h

Atlético-GO x Corinthians-SP

16h30

Ituano-SP x Criciúma-SC

18h15

Coimbra-MG x Grêmio-RS

18h45

Athletico-PR x Ponte Preta-SP

20h30

Fortaleza-CE x CRB-AL

21h

Ferroviária-SP x São Paulo-SP

Fonte: Esportes