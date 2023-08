Corumbá fight combat, acontece no próximo dia 12 em Corumbá, e promete lutas eletrizantes para o público. O CFC está na sua décima primeira edição, e será realizado no dia 12 de agosto no poliesportivo de Corumbá

O evento ainda contará com a presença do astro do UFC Charles do bronks. São 17 lutas, lutas femininas, 5 disputas de cinturão. Mais informações pelo telefone (67) 99862-1675