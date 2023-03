Os favoritos para as três competições européias da UEFA nesta temporada

À medida que nos aproximamos do final da temporada do futebol europeu, muitos torcedores estão ansiosos para ver se suas equipes podem levantar algum troféu de prata como recompensa por seu trabalho nesta campanha. Embora a maioria das grandes ligas domésticas parecesse estar envolvida, a imprevisibilidade do futebol europeu significa que apostando na Champions League, Liga Europa ou até mesmo da Liga Europa Conferência pode ser uma tarefa difícil. Com tantos times e países ainda lutando por seus respectivos troféus, será interessante ver como cada competição se desenrola.

Com isso em mente, vamos dar uma olhada nos três torneios da UEFA e ver os favoritos para cada um deles. Quem escreverá seu destino em Istambul, Budapeste e Praga no final da campanha? Continue lendo para saber mais.

LIGA DOS CAMPEÕES - REAL MADRID

É difícil olhar para além dos defensores do Real Madrid para a Liga dos Campeões deste ano. O time de Carlo Ancelotti foi galopante contra o Liverpool e olhou mundos à parte da equipe que os encurralou em Paris na final do ano passado. Os espanhóis levam uma vantagem de três gols com eles de volta para casa e isso deve ser o suficiente para vê-los entre os oito melhores. Os 14 vezes campeões simplesmente ostentam tanta experiência na competição de elite da Europa, e mesmo com chances empilhadas contra eles, eles parecem nunca entrar em pânico e sempre encontram uma maneira de vencer. Por essas razões, pensamos que eles conquistarão um 15º título em junho, sendo que apenas o Bayern de Munique e o Manchester City representam uma séria ameaça para os madrilenos.

LIGA EUROPA - JUVENTUS

Devido à dedução de seus pontos no início do ano, a Liga Europa é uma competição à qual a Juventus pode ter que se acostumar se eles não levantarem o título nesta temporada. Atualmente em oitavo lugar na Série A, o melhor caminho de volta à Liga dos Campeões é ir para a distância aqui, e com aqueles que apostas Liga Europa 2023 apoiando a equipe de Turim para fazer o negócio, este grupo experiente tem toda a produção de campeões. Angel Di Maria está em grande forma após a eliminatória, mas com jogadores como o Manchester United e o Arsenal ainda na competição, estará longe do caminho mais direto para a vitória no Puskás Arena Park.

LIGA DA CONFERÊNCIA - VILLARREAL

Quando Roma venceu a primeira Liga de Conferência da UEFA Europa na última temporada, demonstrou que a qualidade ainda existe na competição terciária da Europa. Há muitos times aqui que têm a capacidade de jogar no mais alto nível, com ex-campeões regulares da Liga dos Campeões sendo convocados com alguns times excitantes dos cantos mais distantes da Europa. Quanto aos campeões em potencial, Villarreal parece ser a melhor aposta quando se considera o quão experientes eles são na Europa. Semifinalistas da Liga dos Campeões na última temporada, eles dominaram seu grupo e se conseguirem fazer uma boa corrida até Praga, eles poderão ganhar sua primeira peça de prata européia, embora enfrentem a pressão de jogadores como o West Ham United e o antigo campeão da Ligue 1, Nice.