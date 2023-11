Palmeiras busca empate com um a menos contra o Fortaleza e segue líder do Brasileirão

Fortaleza e Palmeiras protagonizaram um emocionante confronto na noite deste domingo (26.11), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, o Palmeiras conseguiu arrancar um empate de 2 a 2. Os gols da partida foram marcados por Thiago Galhardo e Calebe para o Fortaleza, e Raphael Veiga e Zé Rafael para o Palmeiras.

Gustavo Gómez recebeu um cartão vermelho. Com esse resultado, o Palmeiras continua na liderança do campeonato, empatado em pontos com o Flamengo, que venceu o América-MG.

O Botafogo empatou com o Santos e caiu para terceiro lugar. O Fortaleza ocupa a 12ª posição.

O próximo jogo do Palmeiras será em casa contra o América-MG, enquanto o Fortaleza enfrentará o Red Bull Bragantino fora de casa.

O Fortaleza começou a partida pressionando e teve algumas oportunidades de gol nos minutos iniciais.

Aos 19 minutos, Thiago Galhardo marcou o primeiro gol da partida para o Fortaleza.

A partir daí, o Palmeiras passou a dominar a posse de bola, mas teve dificuldades em encontrar espaços para finalizar.

Aos 45 minutos, o Palmeiras teve uma boa chance de empatar, mas o chute de Raphael Veiga foi defendido pelo goleiro do Fortaleza.

No segundo tempo, o Fortaleza continuou pressionando e teve chances de ampliar a vantagem.

Aos 13 minutos, o Palmeiras ficou com um jogador a menos após a expulsão de Gustavo Gómez.

Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras conseguiu empatar a partida aos 19 minutos, com um gol de Raphael Veiga.

No entanto, o Fortaleza não demorou a retomar a vantagem, marcando o segundo gol aos 24 minutos, com Calebe.

O Palmeiras não desistiu e empatou novamente aos 32 minutos, com um gol de Zé Rafael.

A partir daí, o jogo ficou aberto, com chances para os dois times, mas nenhum gol foi marcado. A melhor oportunidade de gol saiu nos acréscimos, quando Marinho acertou a trave em um chute rasteiro.

