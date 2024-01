Palmeiras fica só no empate com o Novorizontino

O Palmeiras empatou neste domingo (21), por 1 a 1 com o Novorizontino na estreia do Campeonato Paulista de 2024. O jogo, que ocorreu no Estádio Jorge Ismael de Biasi, marcou as estreias dos três reforços do Verdão, Raphael Veiga marcou o gol do Palmeiras, enquanto Willian Farias marcou para o Novorizontino nos acréscimos do segundo tempo.

Com esse resultado, o Palmeiras está com 1 ponto, ocupando a segunda posição do Grupo B, enquanto o Novorizontino está também com 1 ponto, na terceira posição do Grupo D.

O próximo jogo do Palmeiras será na quarta-feira, contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque, às 21h35 (horário de Brasília). Enquanto o Novorizontino jogará na quinta-feira contra o Santo André, às 21 horas, no Estádio Bruno José Daniel.

Durante o jogo, a primeira finalização do Palmeiras ocorreu logo no primeiro minuto, quando Raphael Veiga cobrou uma falta na área e Mayke cabeceou para fora da área, com Richard Ríos mandando a bola para fora. Aos 5 minutos, o Novorizontino assustou com uma finalização de Rômulo, mas Weverton fez a defesa.

O início do jogo foi movimentado, com ambos os times buscando o ataque. Enquanto o Palmeiras encontrava dificuldades para criar espaços no setor ofensivo, o Novorizontino quase abriu o placar aos 16 minutos com uma finalização de Waguininho que passou perto do gol de Weverton.

Aproveitando os erros do Palmeiras, o Novorizontino teve algumas oportunidades de contra-ataque, mas parou nas boas defesas de Weverton. O Palmeiras também tentou criar jogadas, com Raphael Veiga lançando para Rony, mas a bola acabou saindo longa demais. Aos 30 minutos, o Novorizontino teve uma boa chance de cabeça com Waguininho.

O Novorizontino chegou a marcar um gol aos 38 minutos, mas o VAR chamou o árbitro e o gol foi anulado por falta em cima de Zé Rafael. Depois desse lance, o time da casa continuou pressionando e quase marcou novamente aos 44 minutos, mas Weverton fez mais uma boa defesa.

Na segunda etapa, o técnico Abel Ferreira fez algumas alterações, colocando em campo os reforços Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. O Novorizontino teve uma chance de abrir o placar, acertando a trave, e logo em seguida o Palmeiras respondeu com Rony mandando a bola para fora.

O time da casa pressionou e teve mais chances de marcar, mas a defesa do Palmeiras se manteve firme. Foi o Palmeiras, porém, que conseguiu marcar primeiro. Aos 24 minutos, Marcos Rocha cruzou na área e Raphael Veiga cabeceou para o gol, colocando o Palmeiras em vantagem.

O Novorizontino continuou buscando o empate e teve algumas oportunidades, mas não conseguiu converter. Já no último minuto do jogo, nos acréscimos, o Novorizontino conseguiu marcar o gol de empate, com Willian Farias finalizando na área após um erro de saída de bola do goleiro Weverton.

No geral, o jogo foi bastante disputado, com ambas as equipes criando oportunidades de gol. O Palmeiras teve dificuldades para se impor no ataque, mas conseguiu marcar um gol. O Novorizontino mostrou uma boa organização defensiva e também teve suas chances de gol.

Fonte: Esportes