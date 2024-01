Palmeiras goleia mais uma vez e se classifica na copinha

O Palmeiras conquistou uma vitória expressiva sobre o União ABC neste domingo (07.01), por 4 a 0, garantindo assim a sua vaga no mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo aconteceu na Arena Barueri e contou com gols de Thalys, Kauan Santos, Estevão e Riquelme.

Com o resultado, o Verdão chegou aos seis pontos e assegurou a sua classificação para a próxima fase da competição. Já a equipe de Campo Grande, por sua vez, segue sem pontuar e foi eliminada precocemente do torneio.

No primeiro tempo, o Palmeiras dominou a posse de bola, mas teve dificuldades para criar oportunidades de gol contra o União ABC, que se mostrou bem organizado defensivamente. No entanto, aos 22 minutos, o Verdão conseguiu abrir o placar com Thalys, aproveitando uma jogada individual para finalizar com precisão.

No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu explorar melhor os espaços concedidos pelo adversário e aumentou sua vantagem. Kauan Santos marcou o segundo gol da equipe alviverde, após receber um ótimo passe em profundidade e finalizar com categoria.

O destaque da partida foi o jogador Estevão, que, aos 60 minutos, converteu um pênalti de forma magistral, acertando o ângulo do goleiro e anotando o terceiro gol do Palmeiras. Já nos acréscimos, Riquelme fechou o placar com um belo chute de fora da área, dando números finais à goleada palmeirense.

Com o resultado positivo, o Palmeiras demonstrou sua força e qualidade na competição, avançando para a próxima fase com confiança e buscando seguir como um dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

