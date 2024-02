Palmeiras vence a quarta partida consecutiva pelo Paulistão

O Palmeiras conquistou mais uma vitória no Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (08.02), ao derrotar o Ituano por 2 a 0. A partida, válida pela sexta rodada da competição, foi realizada na Arena Barueri.

Com gols de Flaco López e Rony, o Verdão obteve sua quarta vitória consecutiva no Estadual, garantindo a liderança do Grupo B com 13 pontos. O Ituano, por sua vez, segue na segunda posição do Grupo A, com quatro pontos.

O jogo começou com o Ituano tendo a primeira chance em uma bola parada, mas o goleiro Weverton defendeu com um soco. O Palmeiras buscou responder e quase abriu o placar com Zé Rafael, mas o zagueiro adversário afastou.

Após algumas tentativas de ambos os times, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos 36 minutos. Zé Rafael cruzou na área e Flaco López cabeceou para o gol, sem nenhuma marcação. A equipe alviverde teve mais oportunidades, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem mínima.

No segundo tempo, o Ituano tentou se aproximar do gol adversário, mas não conseguiu levar perigo. Por outro lado, o Palmeiras esteve mais presente no ataque e ampliou o marcador aos 40 minutos. Marcos Rocha lançou a bola, Rony recebeu no meio dos zagueiros e finalizou rasteiro para balançar as redes.

Com o resultado, o Palmeiras mantém a liderança do Grupo B e amplia a vantagem sobre os demais concorrentes. O time comandado por Abel Ferreira retornará aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Santo André. Já o Ituano jogará contra o Água Santa no domingo.

De acordo com o técnico Abel Ferreira, a equipe está mantendo o foco e buscando manter o desempenho positivo no Campeonato Paulista. O Palmeiras tem aproveitado as oportunidades para marcar os gols, tanto em jogadas trabalhadas quanto em lances de bola parada.

A torcida palmeirense está otimista com o desempenho do time e espera que a sequência de vitórias continue, consolidando a equipe na liderança do grupo e garantindo a vaga para a próxima fase do Paulistão. Os jogadores também estão confiantes e acreditam que podem alcançar bons resultados no campeonato.

Com o objetivo de manter o bom desempenho, o Palmeiras segue se preparando para os próximos desafios. O confronto contra o Santo André promete ser mais um teste importante para a equipe, que buscará mais três pontos para garantir a liderança do Grupo B. A determinação e o empenho dos jogadores continuam sendo os pontos fortes do Verdão neste campeonato.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 ITUANO

Local: Arena Barueri

Data: 08.02.2024, quinta-feira

Hora: 21 horas

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: José Aldo, Léo Oliveira (Ituano)

GOLS

PALMEIRAS: Flaco López (aos 36 minutos do 1°T) e Rony (aos 40 minutos do 2°T)

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Fabinho), Piquerez (Caio Paulista); Raphael Veiga (Jhon Jhon) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira

ITUANO: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Vitão, Vialle e Marlon (Miquéias); José Aldo (Clemente), Thony Anderson, Yann Rollim (Marcel) e Person (Jonathan); Matheus Maia (Pablo) e Cadorini. Técnico: Márcio Freitas

Fonte: Esportes