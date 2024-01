Palmeiras vence clássico contra o Santos e tira invencibilidade do rival no Paulista

O Palmeiras venceu o Santos, neste domingo (28.01), por 2 a 1 no Allianz Parque em um jogo emocionante.

Com essa vitória, o Verdão conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista e acabou com a sequência de 100% de aproveitamento do rival.

Os gols da equipe alviverde foram marcados por Raphael Veiga e Flaco López, enquanto Otero descontou para o Peixe. Além disso, o duelo marcou a estreia do novo uniforme do Palmeiras.

Com esse resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou a sete pontos e segue na liderança do Grupo B. Já o Santos permanece com seis pontos, liderando o Grupo A.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Enquanto isso, o Santos enfrentará o Água Santa, na quarta-feira, às 21h35, na Arena Inamar, em Diadema.

No primeiro tempo do clássico, o Palmeiras teve mais oportunidades de gol, com destaque para Flaco López, que teve duas boas chances de balançar as redes. O Peixe tentou sair da defesa, mas encontrou dificuldades na marcação do adversário.

Após os primeiros 20 minutos, o jogo ficou mais equilibrado, com o Palmeiras mantendo a posse de bola, mas sem criar grandes chances, enquanto o Santos teve poucas oportunidades de perigo. O Verdão quase abriu o placar em uma falta próxima à área, mas Raphael Veiga acertou a trave.

No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos 6 minutos, com Raphael Veiga aproveitando um desvio na defesa do Santos e mandando a bola para o fundo das redes. Pouco depois, aos 16 minutos, Flaco López marcou o segundo gol palmeirense após rebote do goleiro.

O Santos reagiu aos 23 minutos, com Otero marcando o gol de honra após uma bela jogada de contra-ataque. O Palmeiras quase ampliou o placar aos 29 minutos, mas o goleiro João Paulo fez uma boa defesa.

Com o resultado, o Palmeiras conquistou a primeira vitória em clássicos no ano, enquanto o Santos amargou sua primeira derrota no Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 X 1 SANTOS

Local: Allianz Parque

Data: 28 de janeiro de 2024 (domingo)

Horário: às 18h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Anderson José de Moraes e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Abel Ferreira (Palmeiras); Tomás Rincón (Santos)

Público: 40.379 torcedores

Renda: R$ 2.369.179,78

GOLS: Raphael Veiga (Palmeiras), aos 3 do 2ºT; Flaco López (Palmeiras), aos 16 do 2ºT; Otero (Santos), aos 23 do 2ºT.

PALMEIRAS: Weverton; Gómez, Luan e Murilo; Mayke (Marcos Rocha), Richard Ríos (Fabinho), Zé Rafael (Aníbal Moreno), Raphael Veiga (Gabriel Menino) e Piquerez; Rony e Flaco López (Jhon Jhon).

Técnico: Abel Ferreira

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Kevyson (Felipe Jonatan); Tomás Rincón (Giuliano) (Otero), João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Pedrinho (Guilherme) e Willian Bigode (Furch).

Técnico: Fábio Carille

Fonte: Esportes