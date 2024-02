Palmeiras vence o São Bernardo com gol de Flaco López e mantém liderança do Grupo B

Na noite desta quinta-feira (15.02), o Palmeiras garantiu mais uma vitória no Campeonato Paulista, superando o São Bernardo por 1 a 0, em uma partida realizada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. O único gol do jogo foi marcado pelo argentino Flaco López, que com esse tento, alcançou a marca de cinco gols no estadual, tornando-se o artilheiro isolado da competição, superando Raphael Veiga.

O confronto foi marcante para o Verdão não apenas pela vitória, mas também pelo retorno de Endrick, após sua participação com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica, e pela estreia de Lázaro no ataque palmeirense. Com este resultado, o Palmeiras segue firme na liderança do Grupo B, somando agora 17 pontos, fruto de cinco vitórias e dois empates. Por outro lado, o São Bernardo permanece em terceiro lugar no Grupo D, com 12 pontos conquistados até o momento.

O jogo teve momentos de tensão e emoção, com o Palmeiras dominando as ações ofensivas desde os primeiros minutos. Rony, em particular, teve diversas oportunidades de abrir o placar, mas encontrou pela frente um inspirado Alex Alves, goleiro do São Bernardo, que fez importantes intervenções.

A partida sofreu uma interrupção aos 29 minutos do primeiro tempo, devido a uma queda de energia em uma das torres de refletores do estádio, mas após 22 minutos de paralisação, o jogo foi retomado. Apesar das chances criadas, o placar só foi alterado aos 42 minutos do segundo tempo, quando Flaco López finalizou com sucesso um cruzamento de Estêvão, garantindo a vitória ao time alviverde.

O próximo compromisso do Palmeiras será o clássico contra o Corinthians, válido pela nona rodada do Paulistão, a ser disputado na Arena Barueri, no domingo, às 18 horas. Já o São Bernardo enfrentará o Santo André, na segunda-feira, às 19 horas, no Estádio Primeiro de Maio, buscando a recuperação no campeonato.

A vitória palmeirense reforça a solidez da equipe no Campeonato Paulista, enquanto o gol de Flaco López coloca o argentino em destaque na competição, alimentando as esperanças do Verdão em busca do título estadual.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

Data: 15 de fevereiro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Lucas Lima, Hélder, Wesley Dias (São Bernardo)

Cartão vermelho: nenhum

Público: 6.175 pessoas

Renda: R$ 527.450

GOL: Flaco López (aos 42 minutos do 2°T)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Vitor Ricardo (Hugo Sanches), Hélder Maciel e Carrerette (Rafael Forster); Arthur Henrique, Rodrigo Souza, Lucas Lima (Wesley Dias) e Silvinho (Alan Santos); Lucas Tocantins, João Carlos (Romisson) e Matheus Régis. Técnico: Márcio Zanardi

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Lázaro), Murilo, Naves e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Richard Ríos), e Jhon Jhon; Luís Guilherme (Estêvão), Rony e Endrick (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

