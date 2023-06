Palmeiras x Bolívar-BOL: palpites e onde assistir a Libertadores

A última rodada da fase de grupos da Libertadores recebe o confronto entre Palmeiras x Bolivar-BOL, nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília). Ambas as equipes possuem 12 pontos na tabela e duelam pela liderança da chave. Então, veja tudo tudo o que você precisa saber sobre esta partida no Allianz Parque.

Aposte Online na Betsul

Deposite na Betsul e Ganhe 100% de bônus até R$200 para apostar em Palmeiras x Bolívar-BOL na melhor casa de apostas da América do Sul. As melhores odds e mercados para se dar bem nos palpites. Tudo com suporte 24 horas, sete dias por semana.

Sobre a partida

O duelo Palmeiras x Bolívar decidirá quem será o líder do grupo C da Libertadores. Isso porque, ambas as equipes possuem 12 pontos na tabela de classificação, com os bolivianos à frente pelo saldo de gols.

Palpites e prognósticos

É um momento raro para esse time do Palmeiras, que se acostumou a ser um time que pouco perde. Porém, nas duas últimas partidas o Verdão acabou derrotado por Bahia e Botafogo. A última, inclusive, fez a equipe paulista perder duas posições na tabela e ficar a oito pontos dos cariocas.

Apesar das derrotas, para o jogo Palmeiras x Bolivar-BOL, o alviverde ainda é o grande favorito. Com a possibilidade de estádio lotado com a sua torcida, a equipe de Abel Ferreira busca devolver a derrota sofrida na primeira rodada com os bolivianos. Além disso, o único desfalque segue sendo o zagueiro Murilo.

Do outro lado, o Bolívar deve vir para São Paulo em busca de um empate que o garante na primeira posição do grupo. Por isso, o Palmeiras vai precisar se desdobrar para vencer a defesa adversária

Onde assistir Palmeiras x Bolívar-BOL

A partida Palmeiras x Bolívar-BOL acontece nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), será transmitida apenas no canal fechado pela ESPN. Além disso, a plataforma de streaming Star+ também passa o jogo.

Sobre a Betsul

A Betsul é o melhor lugar para apostar na Libertadores. A melhor casa de apostas da América do Sul em um site confiável e prático, com suporte 24 horas para te atender. Tudo no esquema para você fazer a sua aposta e ter a oportunidade de fazer dinheiro com seu conhecimento sobre futebol. Por isso, cadastre-se, aposte e junte-se à Torcida Betsul!

Conheça o Cassino Online Betsul

Além das famosas apostas esportivas, em que você aproveita o jogo Palmeiras x Bolivar-BOL, a Betsul ainda possui uma seção de Cassino Online. São diversos jogos como: Aviator, Spaceman e Plinko para curtir e ainda ter a chance de faturar alto.

Aproveite também o Cassino Ao Vivo, com os famosos jogos Blackjack, Bacará e Roleta. Divirta-se à vontade e teste sua sorte para ganhar prêmios incríveis em dinheiro.