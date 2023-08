Pela 1ª vez, skatistas de MS competem por vaga no Campeonato Brasileiro

Quatorze sul-mato-grossenses competem na skate/">Seletiva Regional Centro-Oeste de Skate Street, que ocorre em 5 e 6 de agosto, em Cuiabá (MT). O evento será sediado na Arena Pantanal, com disputas na modalidade street (pista com obstáculos de rua, como corrimões ou escadarias). Os vencedores da competição serão os representantes de seus estados no Campeonato Brasileiro.

Organizada pela Associação de Skate de Mato Grosso do Sul (ASMS), a delegação sul-mato-grossense tem representates de 5 cidades. Oriundos da Capital sul-mato-grossense há 9 atletas disputando nas seguintes categorias:

Julia Lemes Barboza – feminino iniciante;

Tom Garcia Brito – masculino iniciante;

André Souza Leite – masculino iniciante;

Wenry Darlen Nascimento – masculino iniciante;

Diogo Arlindo Oliveira – masculino amador;

Luan Carlos Silva – masculino amador;

Arthur Gomes do Carmo – masculino amador;

Eric Fossati – masculino máster;

Gabriel Messias Colman – masculino amador.

Chapadão do Sul (MS)

Augusto Vicensotto Tomiazzi – masculino iniciante

Maurício Serrou – masculino máster

Corguinho (MS)

Diego Neri Santos – masculino amador

Costa Rica (MS)

Jhonatan Santos – masculino amador

Dourados (MS)

Jhonatan Rafael Ferreira – masculino máster

Segundo o presidente da ASMS, Reynardt Peralta, esta é a primeira vez que Mato Grosso do Sul participa, com equipe formada, de uma seletiva visando vagas à etapa nacional. “A expectativa está bastante alta, até porque esse é um marco histórico para o skate do nosso estado. Antes, os atletas tinham de ir para outros estados, como Paraná e São Paulo, para participar das seletivas. Espero que nossos atletas consigam essas vagas tão sonhadas para o Campeonato Brasileiro”.

Em Cuiabá, skatistas de MS vão em busca de vaga para o Campeonato Brasileiro.

Para participar da Seletiva Regional na capital mato-grossense, os skatistas de Mato Grosso do Sul precisaram se destacar no Campeonato MTSkate, nos dias 24 e 25 de junho, também em Cuiabá (MT). “Foi o evento que selecionou os atletas para a Seletiva Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul deu show, tanto com atletas da capital quanto do interior. Conseguimos alcançar a primeira e segunda colocação em todas as categorias que participamos e em algumas até em terceiro lugar. Então, praticamente o pódio inteiro foi sul-mato-grossense, mostrando o quão forte o nosso skate é, com muitos talentos”, complementou Reynardt.

A força do skate sul-mato-grossense vem especialmente do interior. O primeiro atleta profissional do estado foi Denílson de Morais, douradense que despontou nos anos 2000. Diego Neri dos Santos quer trilhar o mesmo caminho de sucesso em cima do shape. O atleta de 21 anos conheceu o esporte sob rodinhas em Corguinho, por pura diversão. Agora, terá a oportunidade de representar seu município e o estado em um campeonato nacional.

“Levar um nome de Corguinho para fora é algo especial pra mim, porque cresci nessa cidade, cresci no interior, comecei a andar na rua de skate e é um sonho meu. Com o skate posso conhecer pessoas novas lá fora, fazer amizades e levar o nome da minha cidade e do meu estado pelo Brasil, é algo muito significante”, avaliou Diego.

Na capital vizinha, os competidores terão a oportunidade de demonstrar manobras nas categorias iniciante, amador e máster, nos gêneros feminino e masculino. Além disso, os oito primeiros colocados receberão premiação. A Seletiva Regional Centro-Oeste de Skate Street tem realização da Associação Mato-Grossense de Skate (AMTSK), com homologação da Federação Mato-Grossense de Skateboard (FMTSK) e chancela da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK).

Os melhores colocados na Seletiva carimbam a participação direta no Campeonato Brasileiro de Skate Street, marcado para acontecer em Curitiba (PR) ainda neste mês, entre os dias 18 a 20.

Os atletas contam com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

*Com texto de Lucas Castro – Fundesporte.