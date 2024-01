Pré-temporada das Brabas ganha intensidade com treinos focados em performance e tática

A pré-temporada do time feminino das Brabas segue a todo vapor no Centro de Treinamento, onde nesta manhã as atletas intensificaram a preparação com um mix de atividades físicas e exercícios táticos no campo.

A sessão de treino começou com o suor e a determinação das jogadoras sendo postos à prova na academia. Sob a orientação do Núcleo de Saúde e Performance, as atletas se dedicaram a um programa de exercícios visando aprimorar a condição física, elemento crucial para enfrentar os desafios da temporada que se avizinha.

Após o aquecimento e fortalecimento muscular, o grupo seguiu para a parte mais estratégica do treinamento. No gramado, o técnico Lucas Piccinato assumiu o comando, colocando em prática um plano de treino focado na organização defensiva. Durante trinta intensos minutos, a equipe trabalhou coesão, posicionamento e leitura de jogo, habilidades fundamentais para uma defesa sólida e eficiente.

A dedicação das atletas é um reflexo da filosofia de trabalho adotada pelo clube, que busca não apenas a excelência técnica, mas também fortalecer o espírito de equipe e a resiliência diante dos obstáculos da competição.

Com a temporada se aproximando, as Brabas demonstram que estão mais que preparadas para encarar os desafios e almejar o topo na competição que está por vir. A equipe segue com a pré-temporada, ajustando os últimos detalhes para que, quando o apito inicial soar, estejam prontas para brilhar dentro das quatro linhas.

