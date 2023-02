Preso por estupro, Daniel Alves diz: "Só queria protegê-la"

Completa nesta segunda-feira (20.fev.23), um mês desde que Daniel Alves foi detido, após ter sido acusado de estuprar uma mulher de 23 anos, no banheiro de uma discoteca situada em Barcelona, na noite de 30 de dezembro de 2022.

Ela foi vista chorando por um segurança da casa noturna, que a levou para uma sala reservada e começou a aplicar o protocolo “No Callem”, peça importante para todo o desenrolar do caso.

Na 3ª.feira (21.fev), o Tribunal de Justiça deve decidir se Daniel Alves responderá em liberdade ou se permanecerá preso.

O jogador começou alegando que não conhecia a vítima. Pouco tempo depois, reconheceu que haviam se cruzado, seguindo-se a versão de que apenas teria havido sexo oral, para, finalmente, assumir que existiu penetração.

No entanto, de acordo com o jornal espanhol Ara, o jogador de 39 anos teria apresentado, nos últimos dias, um novo relato daquilo que aconteceu no 'fatídico' dia, para justificar as constantes alterações de depoimento, afirmando: "Na verdade, queria proteger esta senhorita".

Isto porque, acrescenta a publicação, ele diz que se encontrava sentado na casa de banho, quando a mulher em causa "entrou e lhe agarrou sem o seu consentimento", pelo que teria sido, ele próprio, vítima de agressão sexual.

"Ela veio diretamente na minha direção. Eu não toquei nessa mulher", teria acrescentado o lateral-direito, num depoimento que, no entanto, vai contra as provas genéticas e de videovigilância recolhidas pelas autoridades, no local.