Quais os Artistas que Já se Apresentaram no Super Bowl?

O Super Bowl, o evento esportivo mais assistido nos Estados Unidos, não é apenas conhecido por seu grande jogo de futebol americano, mas também pelas icônicas apresentações musicais no show do intervalo. Ao longo dos anos, vários artistas renomados e grupos musicais de diferentes gêneros já se apresentaram no palco do Super Bowl, proporcionando momentos memoráveis para os fãs. Neste texto, vamos explorar alguns dos artistas que tiveram a honra de se apresentar neste evento épico.

Os Primeiros Anos

Super Bowl I - 1967

O primeiro Super Bowl, realizado em 1967, não contou com uma grande apresentação musical no intervalo. O destaque estava principalmente no jogo entre Green Bay Packers e Kansas City Chiefs.

Super Bowl II - 1968

No segundo Super Bowl, a Universidade do Arizona Symphonic Marching Band e a Universidade do Estado do Arizona Sun Devil Marching Band se apresentaram durante o intervalo.

Explosão de Popularidade

Michael Jackson - Super Bowl XXVII, 1993

Michael Jackson é considerado um dos marcos nas apresentações do intervalo do Super Bowl. Sua apresentação em 1993 no Super Bowl XXVII, realizado em Pasadena, Califórnia, foi um espetáculo inesquecível que incluiu hits como "Billie Jean" e "Black or White".

U2 - Super Bowl XXXVI, 2002

Em 2002, após os eventos do 11 de setembro, o U2 se apresentou no Super Bowl XXXVI, em Nova Orleans, trazendo uma poderosa performance de "Beautiful Day" em homenagem às vítimas e aos heróis do atentado.

Ícones da Música

Madonna - Super Bowl XLVI, 2012

Madonna levou seu talento e espetáculo ao Super Bowl XLVI, em Indianápolis. Sua apresentação contou com hits icônicos, coreografias elaboradas e a participação de artistas convidados, como CeeLo Green e LMFAO.

Beyoncé - Super Bowl XLVII, 2013

Beyoncé incendiou o palco do Super Bowl XLVII, realizado em Nova Orleans, com uma performance eletrizante. Sua apresentação incluiu seus maiores sucessos, além da parceria com Coldplay e Bruno Mars.

O Rock Invade o Super Bowl

The Rolling Stones - Super Bowl XL, 2006

Os lendários The Rolling Stones levaram sua energia contagiante ao Super Bowl XL, em Detroit. Com um setlist cheio de clássicos, Mick Jagger e sua banda deixaram o público extasiado.

Prince - Super Bowl XLI, 2007

Prince fez uma performance lendária no Super Bowl XLI, em Miami. Com uma chuva torrencial como pano de fundo, Prince entregou uma apresentação memorável que incluiu seu sucesso "Purple Rain".

