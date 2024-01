Red Bull Bragantino empata com o Botafogo e lidera o Grupo C do Campeonato Paulista

O Red Bull Bragantino somou mais um ponto no Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado (27), no Nabizão, o Massa Bruta empatou com o Botafogo em 1 a 1. Léo Ortiz abriu o placar para o time de Bragança Paulista. Alex Sandro converteu para os visitantes.

Com este resultado, o Braga chegou aos quatro pontos na liderança provisória do Grupo C.

Os comandados do técnico Pedro Caixinha voltam a campo na quarta-feira (31) para receberem o Palmeiras. A partida será realizada no Nabizão, às 19h30, e os ingressos já estão à venda.

O jogo

Os primeiros 20 minutos de partida foram de muita briga pela bola. A primeira finalização Bragantina surgiu aos 24 minutos. Helinho tabelou com Sasha e até chegou a balançar a rede na saída do goleiro João Carlos, porém a jogada foi anulada por impedimento.

Quatro minutos depois, Juninho Capixaba arriscou uma bicicleta na área, porém a finalização saiu fraca e João Carlos encaixou. O Botafogo respondeu com Toró no minuto seguinte, mas Cleiton defendeu o chute de fora da área.

O Braga teve uma grande chance aos 29 minutos. Após bola atravessada na área, Juninho Capixaba encheu o pé e viu a bola bater no travessão e pingar em frente a linha do gol. Sasha finalizou o rebote de cabeça, mas a zaga rival conseguiu salvar os visitantes.

A equipe bragantina foi se soltando na partida e o primeiro gol surgiu aos 45 minutos. Após cobrança de escanteio de Helinho, Léo Ortiz subiu na pequena área com liberdade para cabecear e colocar o Massa Bruta em vantagem.

O Botafogo voltou para o segundo tempo assustando o Braga. Logo aos 7 minutos, Toró finalizou cara a cara com Cleiton, porém o goleiro bragantino se esticou para defender o chute perigoso.

Aos 14 minutos, foi a vez de João Carlos salvar o Botafogo. Sasha recebeu lançamento de Jadsom, avançou até a grande área e soltou uma bomba de esquerda, mas o goleiro botafoguense evitou o segundo gol.

O ritmo da partida caiu no decorrer da etapa final e o Botafogo conseguiu o empate aos 42 minutos com Alex Sandro.

Red Bull Bragantino 1 x 1 Botafogo

Local: Nabizão;

Público: 3239;

Renda: R$ 90.695,00;

Árbitro: Thiago Luis Scarascati;

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa;

Amarelos: Lucas Dias, Wallison e Leandro Maciel (BOT); Nathan Mendes (Red Bull Bragantino);

Gols: Léo Ortiz, aos 45min do 1ºT (Red Bull Bragantino); Alex Sandro, aos 42min do 2ºT (BOT).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Léo Ortiz, Léo Realpe e Luan Cândido; Nathan Mendes, Matheus Fernandes (Lucas Evangelista), Jadsom e Juninho Capixaba (Guilherme); Helinho (Nacho Laquintana), Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera (Bruninho). Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: João Carlos; Lucas Dias (Douglas Baggio), Bernardo Schappo e Fábio Sanches; Wallison, Jean, Matheus Barbosa (Carlos Manuel), Leandro Maciel e Tiago Alves (Alex Sandro); Toró (Patrick Brey) e Emerson Ramon (Lucas Cardoso. Técnico: Paulo Gomes.

Fonte: Esportes