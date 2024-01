Red Bull Bragantino, Sport-PE e mais 4 times vencem na estreia do torneio

A primeira rodada da Copinha Sicredi teve sequência na tarde desta quinta-feira (4) com mais oito partidas. Os paulistas Desportivo Brasil, Red Bull Bragantino, Sfera e Ibrachina saíram vencedores, assim como Sport-PE e Madureira-RJ.

O Red Bull Bragantino conseguiu os três pontos ao vencer o Atlético Guaratinguetá por 2 a 1 pelo Grupo 21. O Desportivo Brasil bateu o Capivariano por 2 a 0 no Grupo 16, enquanto o Sfera fez 1 a 0 no Botafogo-SP pelo Grupo 17. Já o Ibrachina venceu o CSA-AL por 2 a 1 no Grupo 30.

Outros dois que venceram foram Sport-PE e Madureira-RJ. O time pernambucano superou o Cruzeiro-AL por 1 a 0 no Grupo 23, enquanto os fluminenses superaram o Goiás-GO por 2 a 1 no Grupo 27. Comercial Tietê x Ivinhema-MS (Grupo 15) e Taubaté x Inter de Limeira (Grupo 22) foram os únicos dois jogos que terminaram empatados.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

Confira os jogos desta quinta-feira:

11h

Aster Itaqua-SP 1 x 0 Santo André-SP

Vitória-BA 1 x 0 Picos-PI

13h

Desportivo Brasil-SP 2 x 0 Capivariano-SP

Sfera-SP 1 x 0 Botafogo-SP

Atlético Guaratinguetá-SP 1 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Taubaté-SP 2 x 2 Inter de Limeira-SP

Comercial Tietê-SP 1 x 1 Ivinhema-MS

Goiás-GO 1 x 2 Madureira-RJ

13h15

Sport-PE 1 x 0 Cruzeiro-AL

Ibrachina-SP 2 x 1 CSA-AL

15h15

América-MG x Capital-DF

Santa Cruz-PE x Rio Branco-AC

América-RN x Fast Clube-AM

Bahia-BA x Joinville-SC

Cuiabá-MT x Patriotas-PR

Oeste-SP x União ABC-MS

União Suzano-SP x Portuguesa-SP

Cruzeiro-MG x Capital-TO

17h15

Ska Brasil-SP x Floresta-CE

17h30

Palmeiras-SP x Queimadense-PB

Água Santa-SP x Nova Venécia-ES

União Mogi-SP x Nova Mutum-MT

19h30

Atlético-MG x Timon-MA

19h45

Santos-SP x Remo-PA

Fonte: Esportes