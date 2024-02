Red Bull Bragantino vence Novorizontino e assume liderança do Grupo C do Paulistão

Na noite desta quarta-feira (7), o Red Bull Bragantino conquistou uma importante vitória ao derrotar o Novorizontino por 2 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Com gols de Juninho Capixaba e Eduardo Sasha no segundo tempo, a equipe derrubou a invencibilidade do adversário e se isolou na liderança do Grupo C do Paulistão Sicredi.

O primeiro tempo da partida foi equilibrado, com ambas as equipes buscando o gol, mas sem sucesso nas finalizações. O Novorizontino, que vinha de uma sequência de bons resultados, demonstrou uma defesa sólida, dificultando as investidas do Red Bull Bragantino.

No entanto, na segunda etapa, o panorama da partida mudou. Aos 15 minutos, Juninho Capixaba abriu o placar para o Red Bull Bragantino. O lateral-esquerdo recebeu passe de um companheiro, infiltrou-se na área adversária e finalizou com precisão, vencendo o goleiro e colocando sua equipe em vantagem.

Em busca do empate, o Novorizontino pressionou, mas acabou se expondo aos contra-ataques do Red Bull Bragantino. E foi em uma dessas jogadas que veio o segundo gol da equipe visitante. Aos 33 minutos, Eduardo Sasha recebeu lançamento em profundidade, driblou o goleiro e marcou, ampliando a vantagem para o Bragantino.

A partir daí, o Red Bull Bragantino soube administrar a partida e segurar o resultado. Com a vitória, a equipe assume a liderança isolada do Grupo C, somando agora dez pontos na competição. Já o Novorizontino, que vinha invicto no campeonato, ocupa a terceira colocação do Grupo D, com nove pontos e quatro de distância do líder São Paulo.

O técnico do Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri, destacou a importância da vitória para a sequência do campeonato: "Foi um jogo bastante difícil, enfrentamos um adversário muito organizado. Mas tivemos paciência e conseguimos encontrar as brechas para marcar os gols. Essa vitória nos dá confiança e nos coloca em uma posição privilegiada na tabela".

Com a vitória sobre o Novorizontino, o Red Bull Bragantino mantém sua invencibilidade no Paulistão Sicredi e demonstra ser uma das equipes fortes desta edição do campeonato. A próxima partida da equipe será contra o São Bento, no sábado (10), enquanto o Novorizontino enfrentará a Ferroviária no domingo (11).

Fonte: Esportes