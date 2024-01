Santos vence o Botafogo na estreia com golaço de voleio de Otero

Por Cleiton Túlio | Agência Esporte

O Santos deu início ao Campeonato Paulista com uma vitória importante neste sábado (20.01), sobre o Botafogo por 1 a 0. O jogo, que aconteceu no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, mostrou a nova formação do time praiano, que passou por uma reformulação no elenco.

Sob o comando do técnico Fábio Carille, o Santos entrou em campo determinado a começar o campeonato com o pé direito. Apesar de encontrar um adversário aguerrido, a equipe praiana conseguiu impor seu estilo de jogo e construir oportunidades de gol.

O único gol da partida veio dos pés do meia Otero, que marcou um belíssimo voleio. O camisa 10 do Santos estava inspirado e mostrou sua habilidade ao acertar um chute certeiro, sem chances para o goleiro adversário.

Com essa vitória, o Santos começa o Paulistão com o pé direito e mostra que a reformulação no elenco parece estar dando resultados. O técnico Fábio Carille tem se mostrado confiante no trabalho e elogiou o desempenho de seus jogadores.

A torcida santista pode esperar por um time forte e competitivo ao longo do campeonato. A expectativa é que o Santos consiga manter esse ritmo e buscar bons resultados para conquistar o título estadual.

O próximo desafio do Santos será contra o Santo André, em casa, e a equipe praiana já se prepara para mais um jogo importante. Com a estreia vitoriosa, o time ganhou confiança e agora busca dar sequência às boas performances.

A torcida santista pode ficar otimista com o início promissor do Santos no Paulistão. Resta aguardar os próximos jogos para ver como a equipe continuará se desenvolvendo sob o comando de Fábio Carille e se conseguirá alcançar seus objetivos na competição.

