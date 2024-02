Santos vence o Corinthians que sofre sua quinta derrota no Paulistão

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians enfrentou o Santos na Vila Belmiro em busca de uma reabilitação no Campeonato Paulista. No entanto, o Timão acabou sofrendo sua quinta derrota consecutiva na temporada, sendo superado pelo placar de 1 a 0.

O primeiro tempo foi marcado por mais uma apresentação ruim do Corinthians. A equipe comandada pelo auxiliar-técnico Thiago Kosloski enfrentou dificuldades na construção de jogadas e mostrou pouca participação no setor ofensivo. Além disso, a defesa cometeu erros que acabaram resultando no gol do Santos.

No segundo tempo, o desempenho do Corinthians não melhorou e não levou perigo ao gol defendido por João Paulo. O Santos administrou a vantagem e saiu com os três pontos.

Após a derrota, o Corinthians volta a campo no próximo domingo, dia 11, na Neo Química Arena, enfrentando a Portuguesa pela sétima rodada do Paulistão.

O jogo marcou a primeira partida do Corinthians sem Mano Menezes em 2024, já que o treinador foi demitido na última segunda-feira. Quem comandou o Timão foi o auxiliar-técnico Thiago Kosloski, que escalou a seguinte equipe: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Pedro Raul. No banco de reservas, estavam Carlos Miguel, Fausto Vera, Yuri Alberto, Matías Rojas, Gustavo Mosquito, Vitor Meer, Matheus Araújo, Kayke, Raul Gustavo, Léo Mana, Ryan e João Pedro.

Já o Santos entrou em campo com: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Aderlan; João Schmidt, Pituca e Cazares; Otero, Guilherme e Willian Bigode.

Durante o primeiro tempo, o Santos foi superior, enquanto o Corinthians teve dificuldades em criar jogadas. O gol do Santos foi marcado por João Schmidt, de cabeça, após cobrança de escanteio de Otero.

Na segunda etapa, o Corinthians não conseguiu melhorar seu desempenho e as alterações realizadas não surtiram efeito. O Santos manteve a vantagem e o Timão não ameaçou o gol adversário.

Com a derrota, o Corinthians acumulou sua quinta derrota consecutiva na temporada, aumentando a pressão sobre a equipe. O resultado demonstra a necessidade de mudanças e adaptações para que o time possa buscar uma reação no Campeonato Paulista.

