Santos vence o São Paulo e mantém liderança geral no Paulistão

O Santos foi até o Morumbi na noite desta quarta-feira (14), e venceu mais um clássico pelo Campeonato Paulista, ao triunfar diante do São Paulo por 1 a 0. Morelos, de pênalti, marcou o gol da vitória do Peixe.

Dos oito jogos disputados até então, o time santista venceu seis, empatou uma e perdeu também apenas uma. Já são 19 pontos alcançados na liderança do Grupo A e na primeira colocação da classificação geral do Campeonato Paulista.

Com uma grande campanha, o Santos FC já está matematicamente classificado para as quartas de finais da competição.

O Peixe volta a campo no domingo (18) diante do São Bernardo, na Vila Belmiro, às 16h00.

O jogo

O time adversário iniciou melhor a partida, mas não conseguiu criar grandes oportunidades de gol.

O Peixe equilibrou o jogo, e criou a melhor chance de gol até então. Aos 32 minutos, Guilherme recebe grande passe de Diego Pituca pela direita, domina, avança em direção e bate cruzado, obrigando o goleiro a fazer boa defesa.

No ataque seguinte, Otero bate falta com veneno, João Schmidt aparece na primeira trave e a bola é desviada pela linha de fundo.

Já na segunda etapa, aos oito minutos, Willian recebe na área e deixa pra Otero, que bate cruzado, e a bola sobra para Guilherme finalizar, mas ele é travado e a bola vai pela linha de fundo. Na cobrança, João Schmidt sobe mais que o marcador e cabeceia com perigo.

Aos 15 minutos, Otero recebe pela direita já na área e é derrubado pela marcação. Após revisão no VAR, a árbitra assina pênalti para o time santista, já com 20 minutos. Morelos assume a cobrança e bate para abrir o placar no Morumbis. Primeiro gol do colombiano com a camisa santista.

Um dos poucos ataques da equipe adversária que assustou, ocorreu aos 31 minutos. Alisson recebe de frente para o gol e manda uma bomba, e João Paulo espalma em uma lance de grande reflexo.

Aos 42 minutos, o time adversário chegou a empatar a partida, mas após revisão no VAR, o lance foi invalidado, devido a um toque de mão do atacante são paulino.

Mesmo com 10 minutos de acréscimos, o Santos FC soube segurar o resultado no final da partida, para vencer sua sexta partida no ano e o segundo clássico.

FICHA TÉCNICA

São Paulo FC 0 x 1 Santos FC

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Data: 14 de fevereiro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa

Cartões amarelos: Calleri e Pablo Maia (SPFC); Aderlan, Willian, Hayner

Gols: Morelos (pênalti) aos 20min do segundo tempo.

São Paulo: Rafael; Bobadilla, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Galoppo; Luciano, Calleri e Juan. Técnico: Thiago Carpini

Santos:João Paulo; Aderlan (Felipe Jonatan), Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Otero (Nonato); Guilherme (Tomás Rincón), Willian Bigode (Marcelinho) e Pedrinho (Morelos). Técnico: Fábio Carille.

Fonte: Esportes