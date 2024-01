São Paulo é superado pela Ferroviária na Copinha

O São Paulo foi superado pela Ferroviária por 2 a 1 nesta terça-feira (9), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ryan Francisco marcou o tento da equipe. Com o resultado, o Tricolor se classificou ao mata-mata na segunda colocação do grupo 7.

O primeiro tempo começou melhor para o adversário que, com gols de cabeça aos 6 e aos 10 minutos, abriu vantagem no placar. Por outro lado, o São Paulo criou ótimas chances na etapa inicial.

Aos 15, a bola sobrou para Ferreira que bateu firme para o bloqueio da defesa. Paulinho limpou a defesa e finalizou rente à trave aos 38. Já Guilherme Batista obrigou o goleiro adversário a trabalhar em chute de longe e em cabeceio perigoso nos acréscimos.

Na segunda etapa, Menta promoveu algumas modificações que surtiram efeito. Assim, aos 39, a equipe descontou com Ryan Francisco, que finalizou de perna esquerda após cabeceio de Palmberg.

Na próxima fase, o São Paulo enfrenta o Ceará ainda sem data e local definidos.

Fonte: Esportes