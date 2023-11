São Paulo empata sem gols com o Cuiabá pelo Brasileirão

O São Paulo empatou em 0 a 0 com o Cuiabá, neste domingo (26.11), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Morumbi.

Com esse resultado, o São Paulo permanece na décima posição, somando 47 pontos.

O Cuiabá está logo acima, na nona colocação, com 48 pontos. O próximo jogo do São Paulo será contra o Bahia, na quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Cuiabá receberá o Internacional, na Arena Pantanal.

O São Paulo teve a primeira chance de gol no jogo após um início mais cauteloso. Luciano arriscou um chute de fora da área depois de receber um passe de Michel Araujo, mas mandou a bola por cima do gol de Walter. A partir daí, o time da casa continuou dominando a posse de bola e avançou mais no campo de ataque, mas teve dificuldade em furar a defesa do Cuiabá.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o São Paulo quase abriu o placar. Lucas cabeceou perigosamente após uma jogada pela direita, obrigando Walter a fazer uma defesa espetacular e salvar o Cuiabá. O Cuiabá respondeu com um chute cruzado de Jonathan Cafu, mas Rafael fez uma defesa tranquila.

Pouco depois, Clayson recebeu um passe de Denilson na área, porém, furou o chute. Em seguida, ele tentou novamente com a cabeça, mas Arboleda cortou o lance. O jogo seguiu equilibrado, com ambos os times buscando oportunidades de gol, mas sem conseguir criar chances claras.

Aos 36 minutos, o Cuiabá teve uma chance de marcar após uma confusão dentro da área, mas Raniele errou na finalização e o São Paulo conseguiu afastar o perigo. Sete minutos depois, Michel Araujo sofreu uma falta perto da entrada da área, mas o chute de James foi por cima e a defesa afastou.

O segundo tempo começou um pouco mais acelerado. Aos sete minutos, James arriscou um chute de longe, mas mandou a bola por cima do gol do Cuiabá. O Cuiabá respondeu quase imediatamente, com um cruzamento de Denilson para Isidro Pitta, que foi cortado pela defesa do São Paulo.

Aos 15 minutos, David, que havia acabado de entrar em campo, lançou a bola na área e Talles Costa finalizou, mas Walter defendeu. O Cuiabá tentou aos 20 minutos, com Pitta, mas o goleiro Rafael estava atento e fez a defesa. O São Paulo cometeu mais um erro aos 28 minutos, quando Rato passou a bola para Pablo Maia na entrada da área, mas ele chutou mal.

Depois de um escanteio cobrado por Wellington Rato aos 38 minutos, Arboleda cabeceou fraco e a bola ficou nas mãos de Walter. Minutos depois, Erison cruzou a bola na área para David, que finalizou, mas o goleiro defendeu. A bola ficou solta na pequena área, mas Erison não conseguiu alcançá-la antes de Walter, que evitou o gol.

