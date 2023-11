São Paulo faz virada histórica contra o Corinthians na primeira final do Paulistão Feminino

São Paulo impõe sua superioridade contra o Corinthians na Vila Belmiro, virando o jogo por 2 a 1 e assumindo a vantagem na disputa pelo título do Paulistão Feminino. Os gols de Aline e Ariel foram determinantes para o Tricolor interromper a sequência invicta de 25 jogos das 'Brabas'.

Com esse resultado, a equipe comandada por Thiago Viana está mais próxima de conquistar seu primeiro troféu desde a sua reativação em 2019. Um empate na próxima semana é suficiente para a equipe do Morumbi garantir o título.

O último confronto entre Corinthians e São Paulo acontecerá no próximo fim de semana, na Neo Química Arena, às 10h30 (horário de Brasília) de domingo (26). No caso de uma vitória alvinegra por um gol de diferença, a decisão será decidida nos pênaltis.

Com um começo de jogo disputado pelas duas equipes, o Tricolor saiu atrás do placar aos 32 minutos. Mas conseguiu crescer e empatar com Aline, aos 40, em um forte voleio na entrada da área. O Tricolor quase conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo, mas teve o gol de Ariel anulado.

No segundo tempo, o Tricolor começou a buscar a vitória na Vila Belmiro chuvosa. A virada veio aos 31 minutos, com o pênalti sofrido por Dudinha, que foi convertido por Ariel Godoi, que bateu no canto direito da goleira, consagrando a virada Tricolor.

Com a vantagem do empate, o Tricolor enfrenta novamente o Corinthians no próximo domingo (26), às 10h30, na Neo Química Arena, em busca do terceiro título estadual. Caso o time são-paulino seja derrotado por um gol de diferença, a disputa será nas cobranças de pênaltis.

SÃO PAULO: Carlinha; L. Alves, Ana Alice, Mimi (Pardal, 40/2T) e Fe Palermo (Dani, 36/2T); Maressa, Aline (Dudinha, 24/2T) e Rafa Mineira (Robinha, 1/2T); Micaelly (Glaucia, 24/2T), Ariel Godoi (Cacau, 41/2T) e Mariana S. Técnico: Thiago Viana

CORINTHIANS: Lelê; Kati (Isabela, 30/2T), Tarciane, Mariza (Giovanna Campiolo, 44/2T) e Yasmin (Fernanda, 20/2T); Luana Bertolucci (Duda Sampaio, 1/2T), Gabi Zanotti (Jheniffer, 20/2T) e Gabi Portilho; Tamires, Vic Albuquerque (Ju Ferreira, 20/2T) e Millene(Diany, 30/2T). Técnico: Rodrigo Iglesias

Árbitra: Mariana Nani Batalha

Auxiliar 1: Neuza Inês Back

Auxiliar 2: Izabele de Oliveira

Quarta árbitra: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza

Árbitro de vídeo: Adriano de Assis Miranda

Fonte: Esportes