São Paulo vence a Portuguesa e conquista segunda vitória no Campeonato Paulista

Em disputa pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo recebeu a Portuguesa na noite deste sábado (27) e somou a segunda vitória na competição. O gol do triunfo por 1 a 0 foi marcado por Luiz Gustavo, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do cube.

Arboleda estreu na temporada após cumprir cronograma de controle de carga. O defensor, atualmente o atleta há mais tempo no clube, iniciou o oitavo ano defendendo o Tricolor. Nikão também foi novidade: começou entre os titulares pela primeira vez desde 28/08/2022.

Apesar de o jogo começar sem grandes chances, o São Paulo abriu o placar aos 21 minutos. Nikão cobrou escanteio pela esquerda, Alan Franco desviou de cabeça e a bola sobrou na área. Sozinho, Luiz Gustavo empurrou para o gol para marcar pela primeira vez com a camisa do Tricolor. O segundo gol quase saiu ao 33 em arremate de longe de Nikão, mas a finalização saiu à esquerda da meta.

Na parte inicial da segunda etapa, a melhor oportunidade saiu dos pés de Calleri. O atacante acertou o chute de fora da área, mas a zaga desviou. Com 20 minutos, o técnico Thiago Carpini fez quatro alterações na equipe: entraram Moreira, Alisson, Pablo Maia e Wellington Rato nos lugares de Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Bobadilla e Nikão. Pablo, já aos 40 minutos, assustou o goleiro em uma de suas melhores características, o chute de longe. O lance, porém, passou à esquerda do goleiro.

Ainda houve tempo para o segundo gol, que saiu aos 43 minutos, mas não valeu, já que o assistente marcou impedimento no lance em que Alisson fez lindo passe para Wellington Rato. O camisa 17 fez o cruzamento rasteiro para a área e Luciano empurrou para as redes.

Com a vitória, o São Paulo soma sete pontos na tabela além do triunfo de hoje, superou o Santo André na estreia (3×1) e empatou com o Mirassolfora de casa (1×1). O próximo compromisso do Tricolor será no dia 30 de janeiro em clássico contra o Corinthians, fora de casa, às 19h30.

SÃO PAULO 1×0 PORTUGUESA

Local: MorumBIS, em São Paulo (SP)

Data: 27/01/2024 (sábado)

Horário: 18h

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius (Moreira, 21min/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Alisson, 20min/2ºT), Bobadilla (Pablo Maia, 21min/2ºT), Nikão (Wellington Rato, 20min;2ºT), Galoppo, Luciano e Calleri (Ferreira, 29min/2ºT)

Técnico: Thiago Carpini

Portuguesa: Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick, Marquinhos Pedroso, Zé Ricardo, Dudu Miraíma (Ricardinho, no intervalo), Giovanni Augusto (Rone, 42min/2ºT), Victor Andrade, Chrigor (Felipe Marques, 28min/2ºT) e Henrique Dourado (Paraizo, 42min/2ºT)

Técnico: Dado Cavalcanti

Gols: Luiz Gustavo (21min/1ºT)

Cartões amarelos: Dudu Miraíma (9min/1ºT), Douglas Borel (42min/1ºT), Bobadilla (10min/2ºT); Galoppo (16min/2ºT); Welington (18min/2ºT); Chrigor (27min/2ºT); Alan Franc (35min/2ºT); Thiago Carpini (37min/2ºT)

Arbitro: Matheus Delgado Candançan

Arbitro Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse

Arbitro Assistente 2: Daniel Luis Marques

Quarto Arbitro: Leandro Carvalho da Silva

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

AVAR1: Herman Brumel Vani

Observador VAR: Silvia Regina de Oliveira

Quality Manager: Walter de Lima Coelho Junior

Analista de Video: Renato de Carlos

Técnico de Garantia FPF: Breno Raimundo

Operador de Replay: Gabriel Ferreira

Técnico de Garantia Estádio: Evanil Alves dos Santos Junior

Assistente de Area de Revisão: Murilo Pereira

