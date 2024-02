São Paulo vence Palmeiras nos pênaltis e conquista a Supercopa Rei 2024

O São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis por 4 a 2, neste domingo (4), e conquistou a Supercopa Rei 2024. No Mineirão lotado com mais de 40 mil torcedores, o time comandado por Thiago Carpini levantou a taça para o delírio de sua torcida. Goleiro do São Paulo, Rafael defendeu os pênaltis de Murilo e Piquerez e foi o grande herói do título.

Este é o primeiro título da Supercopa do Tricolor Paulista, que chegou à decisão por conta do título inédito da Copa do Brasil.

Eleito o melhor jogador da partida, Rafael foi coroado como o Rei do Jogo, prêmio em homenagem ao Rei Pelé e entregue por Clodoaldo, amigo e companheiro do maior jogador de todos os tempos.

Antes de a bola rolar, a realização da partida foi marcada por um complexo esquema de segurança e de homenagens ao Rei Pelé, a Zagallo e a Osvaldo Domínguez Dibb.

São Paulo é o campeão da Supercopa

O JOGO

No primeiro tempo, o Palmeiras teve mais chances de abrir o placar, em finalizações de Rony, Raphael Veiga e Mayke. Já o São Paulo foi perigoso com chute de Nikão.

Primeiro tempo foi de equilíbrio

Na etapa final, Jhon Jhon, do Palmeiras, assustou o goleiro Rafael com cabeceio que passou por cima da meta são-paulina, aos 23 minutos.

Aos 31 minutos, Mayke fez grande jogada e chutou forte, mas Moreira cortou a bola quase em cima da linha e impediu a abertura do placar. No minuto seguinte, o São Paulo respondeu com Calleri, que ficou cara a cara com Weverton, mas seu chute parou na defesa do goleiro palmeirense.

O argentino Galoppo teve ótima cobrança de falta, aos 35 minutos. A bola resvalou na trave, antes de tocar na rede pelo lado de fora. Pouco antes da marca dos 45 minutos, Aníbal Moreno finalizou de fora da área e assustou os são-paulinos no Mineirão.

Com o 0 a 0 no placar, o árbitro Bráulio da Silva Machado apitou o fim do tempo regulamentar e indicou que a decisão do título ficaria para os pênaltis.

Nas penalidades, Calleri, Galoppo, Pablo Maia e Michel Araújo acertaram para o São Paulo. Pelo Palmeiras, Raphael Veiga e Gabriel Menino marcaram, mas as cobranças de Murilo e Piquerez foram defendidas por Rafael, definindo a conquista são-paulina.

ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke (Gabriel Menino), Richard Rios (Aníbal Moreno), Zé Rafael (Luis Guilherme), Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López (Jhon Jhon). Técnico Abel Ferreira

São Paulo: Rafael; Rafinha (Moreira), Arboleda, Diego Costa e Wellington (Erick); Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato (Ferreirinha) e Nikão (Michel Araújo); Luciano (Galoppo) e Calleri. Técnico Thiago Carpini.

