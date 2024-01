São Paulo vence, quebra tabu e afunda o Corinthians

Em uma noite histórica nesta terça-feira em Itaquera, o São Paulo Futebol Clube conseguiu uma vitória emblemática sobre o Corinthians por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, marcando sua primeira vitória na Neo Química Arena desde a inauguração do estádio. Os gols de Calleri e Luiz Gustavo garantiram ao Tricolor Paulista não apenas os três pontos, mas também um lugar na história do clássico Majestoso.

O Corinthians, sob o comando de Mano Menezes, até tentou resistir, com Arthur Sousa descontando no marcador, mas não foi o suficiente para evitar a terceira derrota consecutiva no Estadual. A derrota em casa encerra uma série de 18 jogos de invencibilidade contra o São Paulo na Neo Química Arena, um recorde que durou quase uma década.

A vitória eleva o São Paulo a 10 pontos, colocando-o na liderança do grupo D, enquanto o Corinthians permanece com três pontos, na terceira colocação do grupo C. Os próximos compromissos das equipes no Campeonato Paulista incluem o Corinthians recebendo o Grêmio Novorizontino e o São Paulo enfrentando o Água Santa, antes de se preparar para a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o controle do jogo. O São Paulo abriu o placar aos 19 minutos com um gol de Calleri, que aproveitou um lançamento preciso de Wellington Rato. O Corinthians tentou responder, mas a expulsão de Caetano no primeiro tempo complicou os planos do time da casa.

Na segunda etapa, o São Paulo não demorou a ampliar, com Luiz Gustavo cabeceando para o fundo da rede após cobrança de escanteio de Wellington Rato. O Corinthians ainda conseguiu descontar com Arthur Sousa no final da partida, mas já era tarde para uma reação completa.

Este resultado marca um momento significativo para o São Paulo, não apenas pela vitória em si, mas por quebrar a invencibilidade do Corinthians em sua casa, estabelecendo um novo capítulo na história do clássico Majestoso. Com este triunfo, o Tricolor demonstra sua força no Estadual e se posiciona como um forte candidato ao título, enquanto o Timão precisa se reorganizar para voltar a encontrar o caminho das vitórias.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 SÃO PAULO

Local: Neo Química Arena

Data: 30/01/2024

Horário: 19h30

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Danilo Simon Manis e Luiz Alberto Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Público: 43.481

Renda: R$ 2.488.558,50

Gols: Calleri, aos 19 do 1ºT, Luiz Gustavo, aos 5 do 2ºT (São Paulo); Arthur Sousa, aos 45 do 2ºT (Corinthians)

Cartões amarelos: Alisson, Welington, Calleri (São Paulo); Romero, Raul Gustavo (Corinthians)

Cartão vermelho: Caetano (Corinthians)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele (Ryan), Fausto Vera (Raul Gustavo) e Maycon; Rojas (Wesley), Romero (Kayke) e Yuri Alberto (Arthur). Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Moreira), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson (Luiz Gustavo); Wellington Rato (Nikão), Luciano (Ferreirinha) e Lucas (Galoppo); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

