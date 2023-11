Seleção Brasileira decepciona mais uma vez e perde para Colômbia

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira foi derrotada pela Colômbia por 2 a 1, na quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O gol da Seleção foi marcado por Martinelli, enquanto Luis Díaz fez os dois gols colombianos.

Com esse resultado, a Seleção permanece com sete pontos e ocupa a quinta posição na tabela, enquanto a Colômbia sobe para o terceiro lugar, com nove pontos. A equipe de Fernando Diniz agora acumula três jogos sem vitória, tendo empatado com a Venezuela e perdido para o Uruguai.

O próximo compromisso do Brasil será contra a Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira. Apesar de jogar fora de casa, a equipe brasileira mostrou determinação desde o início da partida. Renan Lodi e Vini Jr tiveram boas chances de marcar antes que Martinelli abrisse o placar aos três minutos.

A Colômbia reagiu com um chute de Castaño que foi defendido por Alisson e com uma jogada perigosa de Luis Diaz. O Brasil teve chances de ampliar com Rodrygo e James Rodriguez também assustou o gol de Alisson. No segundo tempo, a Seleção voltou mais incisiva no ataque, mas não conseguiu converter as oportunidades em gol.

Aos 29 minutos, a Colômbia empatou com Luis Diaz aproveitando um cruzamento de Borja. Pouco tempo depois, os colombianos viraram o jogo com Díaz marcando novamente. Apesar das alterações feitas por Diniz, a Seleção não conseguiu reverter o placar e sofreu sua segunda derrota nas Eliminatórias.

FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 2 X 1 BRASIL

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia

Data: 16 de novembro de 2023, quinta-feira

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: Sánchez (Colômbia); Renan Lodi, Pepê e Fernando Diniz (Brasil)

GOLS:

COLÔMBIA: Luis Díaz (aos 29 e 33 minutos do 2°T)

BRASIL: Gabriel Martinelli (aos três minutos do 1°T)

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Lucumí, Dávinson Sánchez, Machado (Cristian Borja); Mateus Uribe (Sinisterra), Carrascal (Richard Ríos), Castaño (Lerma); Santos Borré (Córdoba), James Rodríguez e Luis Díaz

Técnico: Néstor Lorenzo

BRASIL: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Douglas Luiz) e Renan Lodi (Pepê); André e Bruno Guimarães; Raphinha (Endrick), Rodrygo (Paulinho), Vinícius Júnior (João Pedro) e Gabriel Martinelli

Técnico: Fernando Diniz

Fonte: Esportes