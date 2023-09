Seleção brasileira terá de superar crise para se reerguer

A seleção brasileira está prestes a iniciar um novo ciclo, com Fernando Diniz, que será o treinador interino até a chegada de Carlo Ancelotti, prevista para o meio de 2024. Será que o Brasil conseguirá se reerguer? Confira os Palpites de hoje e faça, também, suas apostas para o futuro da “amarelinha”.

Ao longo dos últimos 20 anos, a seleção brasileira vem perdendo seu protagonismo no cenário internacional. Em cinco Copas do Mundo, foram quatro eliminações nas quartas de final. Na única vez que chegou até uma semi, no Mundial de 2014, disputado em casa, sofreu uma humilhante derrota de 7 a 1 para a Alemanha.

Para piorar, os resultados ruins não são obra do acaso ou de o Brasil ter sido sempre superado por grandes seleções. Eles são reflexo direto da queda de qualidade dos jogadores brasileiros.

Se antes havia grande quantidade de craques, de camisas 10, de centroavantes de alto nível, hoje o número de jogadores de destaque é muito baixo. E o melhor deles, Neymar, além de nunca ter atingido aquilo que muitos esperavam, já está caminhando para a fase final da carreira.

O craque, aliás, trocou recentemente os gramados europeus pelos da Arábia Saudita, em uma clara sinalização de que abdicou de jogar em alto nível e de enfrentar os adversários mais qualificados.

Desconfiança

As eliminações precoces em Copas do Mundo – e até mesmo em Copas América – somadas à falta de grande jogadores cria um sentimento de desconfiança na torcida brasileira. O Brasil já não é mais aquele time que intimidava os adversários e enchia os olhos da plateia.

A última vez em que um jogador brasileiro se destacou na Europa a ponto de ser considerado o melhor do mundo foi em 2007, quando Kaká liderou o Milan em uma temporada incível da equipe italiana.

De lá para cá, nenhum outro jogador do Brasil conseguiu tamanho protagonismo. Isso mostra que a crise é mais profunda do que apenas uma falta de bons resultados – tem a ver com a própria formação dos atletas.

Diniz e Ancelotti poderão mudar o cenário?

Nesse contexto, a aposta da CBF para o futuro da seleção é, ao que tudo indica, o experiente treinador Carlo Ancelotti.

Ele, porém, só assumiria o cargo na metade de 2024 – e até lá a seleção terá como interino o comandante do Fluminense, Fernando Diniz.

Com o trabalho dos dois, o futebol brasileiro poderá sair da crise em que se encontra? É muito difícil prever o que acontecerá. Em primeiro lugar, ninguém tem certeza de que Ancelotti de fato virá para o Brasil.

Segundo: se ele vier, dará continuidade ao trabalho de Diniz ou irá mudar de rumo? Portanto, é preciso dar tempo ao tempo. Mas não há dúvidas de que ambos os treinadores são nomes interessantes para a seleção brasileira e podem ajudá-la a se reerguer.