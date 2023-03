Vasco x Flamengo: saiba tudo para apostar online no clÃ¡ssico!

Uma das maiores rivalidades do Brasil, Vasco x Flamengo se encontram pela terceira vez no mês de marco. Dessa vez, a partida é decisiva. Após vencer o rival por 3 x 2 na segunda-feira passada, o Flamengo joga por um empate para ir à final do Campeonato Carioca 2023 (https://www.betsul.com/esportes/futebol/brasil/campeonato-carioca).

Já para o Vasco se classificar, basta uma vitória simples. Afinal, o cruz-maltino fez melhor campanha na fase anterior e tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais.

Se o último duelo entre eles foi emocionante, com muitos gols, algumas expulsões e bate-boca até após o apito final, o próximo deve ser ainda mais quente.

O placar de 3 x 2 para o Flamengo na última partida serviu para devolver um pouco da confiança ao Mengão. Mas o Vasco não se abalou e sabe que é possível vencer o rival, como fez na primeira partida entre ambos na temporada.

O clássico é pegado e mexe com as torcidas.

QUEM ESTÁ NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CARIOCA?

Os quatro times que compõem as semifinais do campeonato carioca são:

- Fluminense

- Vasco

- Flamengo

- Volta Redonda

Os confrontos ficaram assim definidos:

Fluminense x Volta Redonda

Vasco x Flamengo

QUANDO SÃO OS JOGOS DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO CARIOCA?

Os jogos semifinais do Campeonato Carioca acontecem no sábado, 18/3, e domingo, 19/3.

No sábado o Fluminense recebe o Volta Redonda no Maracanã precisando vencer para ir à final. No 1º jogo, vitória do Volta Redonda por 2 x 1.

No domingo, o Vasco é mandante contra o Flamengo também no Maracanã. Na 1 ª partida, 3 x 2 Flamengo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E PROGNÓSTICO

Os times encaram o clássico com total seriedade e os treinadores não devem poupar nada do que têm de melhor à disposição. Assim, as prováveis escalações não devem sair muito do que foi visto na segunda-feira passada. Confira:

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodriguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Jair, Andrey, Galarza e Alex Teixeira; Gabriel Pec (Orellano) e Raul Gustavo.

Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo

Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo; Matheus França (Everton Ribeiro), Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabriel Barbosa e Pedro.

Técnico: Vitor Pereira.

Vasco e Flamengo fizeram um campeonato carioca bastante parecidos. Muitas oscilações de desempenho, alguns resultados negativos, desfalques por contusão e desconfiança das torcidas. Ambos são times que ainda estão em construção nas mãos dos novos treinadores.

Os ataques e defesas de ambos não brilharam durante o campeonato carioca. Mesmo a última partida entre eles terminando com 5 gols marcados, o mesmo não deve acontecer no próximo domingo.

Além do nervosismo natural de um jogo semifinal, o Flamengo não precisa se expor para vencer o jogo. Do outro lado, o Vasco vai ter que sair pra jogo, mas não tem a qualidade necessária para pressionar o rival com a bola e criar um placar largo.

Assim, um prognóstico certeiro é apostar em -2,5 gols na partida. Nos últimos 5 jogos entre Vasco x Flamengo, em três deles houve apenas 1 gol.

