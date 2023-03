Veja o que aconteceu Hang Loose Pro Contest Fernando de Noronha

O Hang Loose Pro Contest voltou para Fernando de Noronha em 2023. A competição não ocorria desde 2020, devido a pandemia de Covid-19. Portanto, na temporada atual teve a sua 16ª edição, contando com muitas emoções.

A competição ocorreu de 28 de fevereiro a 5 de março, na Praia Cacimba do Padre. A etapa faz parte do Circuito Qualifying Series (QS), status 5000, da World Surf League (WSL), contando pontos para os atletas sul-americanos que buscam um lugar no Challenger Series.

DOBRADINHA BRASILEIRA E EXPECTATIVA PARA OS PRÓXIMOS ANOS

O Hang Loose Pro Contest 2023 em Fernando de Noronha tem dono. Natural do Rio de Janeiro, Lucas Silveira foi o vencedor, levando para casa o prêmio de US$ 10 mil, além de 5 mil pontos no ranking. O atleta de 27 anos superou Paulo Moura, experiente surfista pernambucano de 42 anos.

Administradora do evento em Fernando de Noronha, Thallyta Figueirôa, deixou claro que o apoio do governo do estado é para que a competição siga no local nos próximos anos, já que a Ilha precisa de eventos e ações sustentáveis deste nível.

Portanto, a tendência é que o Hang Loose Pro Contest siga em Fernando de Noronha nos próximos anos, marcando presença no calendário anual.

TODOS OS VENCEDORES DO HANG LOOSE PRO CONTEST

O Hang Loose Pro Contest de Fernando de Noronha é uma etapa fundamental no calendário. Porém, a competição como um todo já teve campeões de peso, como a lenda Kelly Slater e o medalhista olímpico Kanoa Igarashi.

Confira os últimos campeões!

2023 - Lucas Silveira (RJ) - Fernando de Noronha (PE)

2020 - Ramzi Boukhiam (MAR) - Fernando de Noronha (PE)

2019 - Jadson André (RN) - Fernando de Noronha (PE)

2017 - Deivid Silva (SP) - São Sebastião (SP)

2016 - Kanoa Igarashi (JPN) - Florianópolis (SC)

2012 - Miguel Pupo (SP) - Fernando de Noronha (PE)

2011 - Alejo Muniz (SC) - Fernando de Noronha (PE)

2010 - C. J. Hobgood (EUA) - Fernando de Noronha (PE)

2009 - Bruno Santos (RJ) - Fernando de Noronha (PE)

2009 - Kelly Slater (EUA) - Imbituba (SC)

2008 - Raoni Monteiro (RJ) - Fernando de Noronha (PE)

2008 - Bede Durbidge (AUS) - Imbituba (SC)

2007 - Aritz Aranburu (ESP) - Fernando de Noronha (PE)

2007 - Mick Fanning (AUS) - Imbituba (SC)

2006 - Jean da Silva (SC) - Fernando de Noronha (PE)

2005 - Bobby Martinez (EUA) - Fernando de Noronha (PE)

2004 - Warwick Wright (AFR) - Fernando de Noronha (PE)

2003 - Neco Padaratz (SC) - Fernando de Noronha (PE)

2002 - Victor Ribas (RJ) - Fernando de Noronha (PE)

2001 - Fábio Silva (CE) - Fernando de Noronha (PE)

2000 - Guilherme Herdy (RJ) - Fernando de Noronha (PE)

2000 - Crhistiano Spirro (BA) - São Sebastião (SP)

