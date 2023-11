VÍDEOS: pela 1ª vez, Fluminense é Campeão da Libertadores

O Fluminense Football Club tornou-se campeão da Copa Libertadores da América ou Taça Libertadores da América 2023, ao bater o Boca Juniors (ARG) por 2 a 1 no Maracanã (RJ), neste sábado (4.nov.23). Essa é a primeira vez na história do clube a levantar tal taça.

Para chegar ao feito, o técnico Fernando Diniz escalou o Fluminense com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso; Keno, Arias, Cano.

O Boca Juniors colocou em campo Sergio Romero; Advincula, Figal, Valentini e Fabra; Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Medina e Barco; Merentiel e Cavani.

O jogo foi bastante equilibrado nos primeiros 20 minutos, com o Fluminense tendo mais posse de bola e o Boca Juniors tentando saídas rápidas no contra-ataque.

No entanto, aos 35 minutos, o Tricolor abriu o placar com um belo gol de Cano, após um passe de Keno. Veja o lance:

Cano estufou a rede e abriu o placar no Maracanã. Aos 35 anos, Germán Cano se estabelece como um dos grandes ídolos do Fluminense em todos os tempos. O atacante argentino, além de campeão, foi o artilheiro da Conmebol Libertadores, com 13 gols em 14 jogos. O camisa 14 soma ainda uma assistência. Foto: Fluminense

O Boca Juniors empatou no segundo tempo. Veja:

No entanto, o Fluminense virou o jogo com um gol de John Kennedy na prorrogação, garantindo a vitória e o título da Libertadores. Veja:

Tricolor conquistou título inédito com vitória golaço de John Kennedy.

Após a partida, a torcida do Fluminense comemorou muito e a festa foi grande no Maracanã.

MUNDIAIS



Com o título, o Fluminense carimbou o passaporte para duas edições do Mundial de Clubes da Fifa. A primeira delas será disputada ainda este ano, entre os dias 12 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita. O torneio terá o formato atual com sete clubes, entre eles o Manchester City, da Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Flu entrará diretamente na semifinal, em que enfrentará o vencedor do confronto entre Al-Ahly (Egito) e o ganhador de Al-Ittihad (Arábia Saudita) e Auckland City (Nova Zelândia).



O outro Mundial será em 2025, na primeira edição com o novo formato, com 32 clubes. O torneio será disputado nos Estados Unidos como evento-teste para a Copa do Mundo de 2026. Para este torneio, já estão classificados times como Chelsea (ING), Real Madrid (ESP) e Manchester City (ING).



A conquista da glória eterna garantiu ainda um lugar para o Fluminense na grande final da Recopa Sul-Americana, que será disputada no início do ano que vem, em jogos de ida e volta, contra a LDU, que venceu a Conmebol Sudamericana.

CAMPANHA HISTÓRICA

O técnico Fernando Diniz. Foto: Fluminense

O Fluminense avançou para a grande final contra o Boca Juniors ao superar o Internacional com 4 a 3 no placar agregado do confronto semifinal. No jogo de ida, o Time de Guerreiros, mesmo jogando com um a menos desde o primeiro tempo, buscou um empate em 2 a 2 no Maracanã. Na volta, em duelo histórico no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o Tricolor venceu por 2 a 1 de virada com gols de John Kennedy e Germán Cano.

A campanha tricolor nesta Conmebol Libertadores contou ainda com duas vitórias sobre o Olimpia-PAR nas quartas – 2 a 0 na ida, no Maracanã, e 3 a 1 na volta, no Defensores Del Chaco. Nas oitavas, o Tricolor eliminou o Argentinos Juniors-ARG com empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires, e vitória por 2 a 0 na volta, no Maracanã. Na primeira fase, o Flu liderou o Grupo D da competição, que tinha ainda River Plate-ARG, The Strongest-BOL e Sporting Cristal-PER. Um dos jogos mais marcantes foi a goleada por 5 a 1 aplicada sobre o River, no Maracanã, no dia 2 de maio, no Maracanã.