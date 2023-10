Vitória de Carlos Alcaraz em Wimbledon reforça a chegada de uma nova era de campeões do tênis

O tênis é uma das principais modalidades do mundo. Com atletas históricos, o ranking da ATP é o que define quem são os melhores jogadores da atualidade, com atualizações frequentes.

É normal que os atletas atinjam o mais alto nível perto dos 30 anos, quando já tem experiência suficiente para diversas situações que podem acontecer na carreira. Porém, a nova era do tênis está com uma safra de jovens jogadores que prometem fazer história.

Com apenas 20 anos, o espanhol já colocou o seu nome na história do esporte e promete brigar com lendas pelo legado dos maiores tenistas de todos os tempos.

Carlos Alcaraz já liderou por 36 semanas

Atualmente, Carlos Alcaraz soma 8,535 pontos no ranking da ATP, o segundo melhor tenista do mundo, atrás apenas de Novak Djokovic. Entre idas e vindas, o espanhol já liderou por 36 semanas.

Em 2023, a sua maior conquista foi em Wimbledon, justamente diante da lenda sérvia. Com isso, ele se tornou o segundo tenista mais jovem a vencer um Grand Slam pela segunda vez na carreira, 20 anos e 72 dias, atrás apenas de Rafael Nadal. Antes, havia vencido o US Open em 2022.

Além disso, ele conta com conquistas em competições menores do mundo do tênis. Apenas em 2023, levou a melhor em Buenos Aires, Masters 1000 de Indian Wells, Barcelona, Masters 1000 de Madrid e no ATP 500 de Queen’s.

Dessa forma, ele caminha para as conquistas e com a provável aposentadoria de Novak Djokovic nos próximos anos, surge como o principal nome do mundo do tênis para quebrar recordes e tentar entrar na lista dos feitos do Big Three, Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, maiores lendas da modalidade.

Outros jovens prometem emoção no tênis

Além de Carlos Alcaraz, outros nomes surgem como possíveis duros adversários para os próximos anos. Também com 20 anos, o dinamarquês Holger Rune aparece na quarta posição no ranking da ATP. Outro destaque que está bem posicionado é o italiano Jannik Sinner, com 22 anos, na sétima posição.

Com 24 anos, o norueguês Casper Ruud é um pouco mais velho, mas já está na nona posição no ranking e vem de bons jogos. Subindo um pouco a idade, o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Andrey Rublev, ambos com 25 anos, estão na 5ª e 6ª posições no ranking e também prometem brigar por títulos por um bom tempo.

Todos eles são jovens e prometem muita emoção no tênis pelos próximos anos. Além disso, outros nomes devem surgir, sem contar os atletas que irão evoluir, o que garante ótimos confrontos na modalidade.