Zagallo morre aos 92 anos: uma perda irreparável para o futebol brasileiro

Nesta sexta-feira (05.01), o mundo do futebol sofreu uma grande perda com o falecimento do ex-técnico de futebol Mario Jorge Lobo Zagallo. Aos 92 anos, o icônico treinador, também conhecido como o "Velho Lobo", deixou um legado de conquistas e inúmeros fãs.

A notícia foi confirmada pelo perfil oficial do ex-jogador no Instagram, que compartilhou uma nota de pesar da família. A mensagem destacou Zagallo como um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano, além de um patriota que deixou um legado de grandes conquistas.

Nascido em 9 de agosto de 1931, em Atalaia, Zagallo começou sua carreira no América-RJ, seu clube do coração. Em seguida, transferiu-se para o Flamengo, onde conquistou um tricampeonato carioca nos anos de 1953, 1954 e 1955. Após sua passagem pelo Rubro-Negro, ele foi para o Botafogo, onde voltou a vencer estaduais e conquistou a Taça Brasil.

Zagallo também marcou presença nas seleções brasileiras que venceram os Mundiais de 1958 e 1962, trazendo orgulho e glória ao país. Após se aposentar dos gramados em 1966, ele iniciou sua carreira como treinador, começando no juvenil do Botafogo. Ao longo de sua carreira, ele treinou equipes renomadas como Flamengo, Vasco, Fluminense, Al-Hilal, Bangu e Portuguesa.

No entanto, seu maior feito como técnico foi em 1970, quando ele comandou a icônica Seleção Brasileira que conquistou o tricampeonato mundial no México. Além disso, ele também atuou como coordenador da Seleção na Copa de 1994, vencida pelo Brasil nos Estados Unidos, e foi vice-campeão como treinador em 1998, na França. Sua participação também ocorreu na Copa de 2006, novamente como integrante da comissão técnica de Carlos Alberto Parreira.

Com seus dois títulos como técnico e outros dois como jogador, Zagallo é recordista de mundiais e uma das três pessoas que conquistaram a Copa do Mundo tanto como jogador quanto como treinador.

Além de ser um profissional vencedor, Zagallo era conhecido por sua personalidade forte e carismática. Ele tinha uma superstição com o número 13 desde a época em que era jogador e até fez uma brincadeira com isso ao comemorar a Copa América de 2004. O treinador proclamou: "Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também".

Outra frase emblemática de Zagallo ficou famosa após a conquista da Copa América de 1997. Após lidar com críticas em relação ao seu trabalho, o treinador soltou um desafiador "vocês vão ter que me engolir".

A morte de Mario Jorge Lobo Zagallo é uma grande perda para o futebol brasileiro e deixa um vazio no coração de todos os amantes do esporte. Sua paixão, dedicação e talento foram extraordinários e seu legado certamente continuará inspirando futuras gerações de jogadores e técnicos. Descanse em paz, "Velho Lobo".

