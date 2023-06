Receita de bolho de milho vegano

O aroma doce e reconfortante do bolo de milho desperta em muitas pessoas memórias afetivas e prazeres culinários. Com a crescente demanda por opções de alimentos veganos e sustentáveis, é possível saborear essa iguaria sem abrir mão dos valores éticos e do cuidado com o meio ambiente.

A receita é cuidadosamente elaborada para substituir os ingredientes de origem animal, sem comprometer o sabor e a textura que tornam o bolo de milho tão especial.

A chef confeiteira e mentora da Formação Plantlife, Carolina Yamamoto, ensina o passo a passo desta receita, apropriada para todas as pessoas, inclusive aquelas com restrições alimentares.

INGREDIENTES:

120g ou ¾ de xícara de milho cozido ou enlatado (drenado)

90g ou ½ xícara de óleo vegetal

130ml de água

200g ou 1 xícara de açúcar demerara

15g ou 2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada

65g ou ½ xícara de fubá mimoso

70g ou ½ xícara de farinha de arroz integral

40g ou de xícara de fécula de batata ou amido de milho

1,5g ou ½ colher de chá de goma xantana

13g ou 1 colher de sopa de fermento químico

RENDIMENTO: 700 gramas ou 1 unidade média (17cm)

MODO DE PREPARO:

Prepare uma forma (preferencialmente de alumínio) untando com óleo.

Pré-aqueça o forno a 180 graus celsius.

Em um liquidificador coloque: milho, óleo, água e açúcar demerara. Bata por cerca de 5 minutos.

Transfira a mistura de milho para uma tigela.

Adicione o fubá e a farinha de linhaça e misture bem com um fouet.

Comece a adicionar o mix de farinhas sem glúten aos poucos, acompanhando a textura da massa crua. Pare de adicionar farinhas quando a textura da sua massa ficar cremosa, um pouco mais consistente do que uma massa de bolo comum. Se a massa ficar muito firme, o bolo não cresce bem. E se a massa estiver “oleosa” é porque passou da quantidade necessária de farinhas, então adicione mais água para corrigir.

Por fim, adicione o fermento químico e misture.

Leve ao forno por pelo menos 35 minutos (pode chegar até 50 minutos de assamento dependendo do forno, verifique antes de desligar se o bolo está completamente assado).

Conserve em temperatura ambiente por até 5 dias, em geladeira por até 10 dias ou congele por até 2 meses.

Sobre a Plantlife

Plantlife é uma escola de confeitaria plant-based 100% online. Sob o comando de Manoela Braghini, administradora e empreendedora, e Carolina Yamamoto, chef confeiteira e empreendedora, oferece uma formação completa para quem deseja aprender a criar e também empreender na área da alimentação inclusiva. Com receitas de origem 100% vegetal, elas ensinam a substituir ingredientes de origem animal por opções vegetais e também como criar um negócio do zero. Além disso, o curso também conta com módulos extras lançados periodicamente. No canal do youtube e no instagram, elas disponibilizam dicas e receitas gratuitamente para quem deseja conhecer ou aprimorar suas criações sem glúten e sem lactose.

Sobre Carolina Yamamoto

Carolina Yamamoto é chef confeiteira desde 2016. Suas especialidades são doces sem farinha de trigo e ingredientes de origem animal. Carol começou em casa, trabalhando com chocolates e vendendo ovos de Páscoa. Por 5 anos foi a responsável pela cozinha do Holy Café em São Paulo, onde treinou dezenas de funcionários a replicarem as suas criações. Desde 2018 Carol ministra cursos online e presenciais na área.

Sobre Manoela Braghini

Manoela Braghini é administradora de formação e empreendedora desde os 22 anos. Fundou a Holy Nuts, sua marca de produtos naturais, em 2013, que foi vendida anos depois por centenas de milhares de reais. Nos anos seguintes administrou o Holy Café, cuidando de toda a operação da confeitaria. Na Escola, a Manu compartilha todas as ferramentas e aprendizados de mais de 10 anos como dona do próprio negócio.