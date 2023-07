A caminho de MT, Hilux capota na MS 306 e dois homens morrem

José Ivaneldo da Silva, de 48 anos, condutor do veículo, e Luiz Ferreira dos Santos, de 50 anos, morreram às 04h30 desta 5ª feira (6.jul.23), após a caminhonete Toyota Hilux em que estavam capotar a 5km de Chapadão do Sul, na MS 306, em frente à fazenda Lagoa vermelha.

Outros 3 passageiros da Hilux foram resgatados. Desses, um foi levado pela equipe do Corpo de Bombeiros e da Concessionaria Way, em estado grave para o Hospital, com TCE e Escalpelamento. A vítima foi entubada e transferida à Santa Casa de Campo Grande (MS). Os outros dois estão fora de perigo.

Os nomes das vítimas do grave acidente de trânsito não foram divulgados oficialmente. Até a publicação desta matéria, nenhum registro de ocorrência sobre o caso havia sido confeccionado.

Segundo informações colhidas pelo site O Correio News, junto aos sobreviventes, eles trabalham em Exposições e festa de peão com uma barraca de Bingo (azulão) e saíram da Exposição de Paranaíba e estavam indo para Cuiabá (MT), para trabalhar na Feira da cidade.

O acidente ocorre quando eles seguiam pela MS 306, no sentido Paranaíba/Cassilândia, quando por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção e capotou.

A Hilux levava um semirreboque carregado com vários itens, que ficou destruído sobre a pista e acabou provocando outra colisão com uma carreta que vinha logo atrás e não conseguiu parar a tempo. O motorista da carreta, entretanto, não teve ferimentos.

Carretinha se desprendeu da Hilux e foi atingida por um caminhão vinha logoa atrás. Foto: Adejair Moraes | O Correio News

A Polícia Rodoviária Estadual e “Way306” bloquearam as pistas nos dois sentidos.

A Polícia Civil esteve no local. A perícia técnica de Costa Rica estava a caminho.

Fonte: *Com O Correio News.