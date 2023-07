Acadêmica de medicina rondoniense morre ao capotar carro na MS-165

Camila Brandão Compassi, de 23 anos, morreu em acidente de trânsito, no domingo (2.jul.23), na MS-165, próximo a Aral Moreira (MS).

Natural de Rondônia, a jovem morava em Ponta Porã e cursava medicina na Universidade Privada de Guairá, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo as informações da investigação do caso, saiu da pista e capotou na rodovia, por motivos ainda desconhecidos. Ela estava com um homem no passageiro. O homem foi resgatado e encaminhado para atendimento médico em Aral Moreira.

O corpo de Camila foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Ponta Porã. Familiares da estudante de medicina realizam a cerimônia de despedida a jovem em Rondônia nesta tarde de 2ª feira (3.jul).