Acidente mata 25 pessoas na BR-324; saiba quem são as vítimas

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de manga e um ônibus de turismo, deixou pelo menos 25 mortos e seis feridos às 22h30 de domingo (7.jan.24), na BR-324, próximo à cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia. O coletivo, que seguia de Guarajuba para Jacobina, colidiu no km 381.

Do total de mortos, 22 vítimas estavam no ônibus (com 28 ocupantes) e três no caminhão. Os motoristas dos veículos estão entre os mortos.

A lista dpreliminar de vítimas fatais é a seguinte:

Erivaldo Santos do Nascimento - 36 anos; Marla Souza Mandú - 32 anos; Tatiane Santos de Souza Nascimento; Aurelito da Rocha Filho - 46 anos; Maria Eunice Gonzaga dos Santos - 55 anos; Ana Paula Gomes Gonçalves Cerqueira - 53 anos; Júlio Gabriel Alves Coelho - 22 anos; Josemar dos Santos Meneses - 40 anos; João Vitor Carvalho de Lima - 22 anos; Gleidson Santana de Andrade - 36 anos; Edmilson Alencar dos Santos - 49 anos; Amarilis Lima Grassi Santos - 45 anos; Tiago Manoel dos Santos - 39 anos; Emanuel Santos de Souza Nascimento; Sabrina Grassi Alencar dos Santos; Gabriela Ferreira dos Santos; Isabela Santos de Almeida; Paulo de Jesus; Leilane Fernandes de Jesus; Stefanny Vitória Araújo da Silva (grávida de três meses); João Victor Maia; Wolyver Manoel Araújo dos S; Kevyn Silva de Araújo; Michele da Silva. João Nilson .

Os corpos foram encaminhados para diferentes IMLs, de acordo com a seguinte distribuição:

11 corpos foram levados para Jacobina;

8 corpos foram encaminhados para Juazeiro;

4 corpos foram destinados a Euclides da Cunha;

1 corpo foi encaminhado para Serrinha.

CONHEÇA ALGUMAS DAS VÍTIMAS

Entre as vítimas identificadas até o momento também a guia turística Michele Silva, de 30 anos. A informação foi confirmada por João Daniel da Conceição, advogado da família da vítima. Michela é dona da empresa 'Naldo Transportes', responsável pelo ônibus que fazia a viagem. Quem dirigia o ônibus no momento do acidente era João Nilson, que também faleceu.

No topo da lista de identificados pela polícia está o presbítero Erivaldo. Também seria vítima fatal do acidente a esposa de Erivaldo, diaconisa Tatiane Santos de Souza Nascimento e um dos filhos do casal, Emanuel Santos de Souza Nascimento.

A igreja que frequentavam, Assembleia de Deus Madureira Jacobina, publicou uma nota de pesar nas redes sociais. Fiéis e amigos que compartilhavam a fé com a família deixaram mensagens de luto nos perfis da congregação.

"Pb. Erivaldo, Dca. Tatiane, Emanuel. Deixaram Registrado nesse Ministério, em nosso convívio a sua História! Fiés dizimistas, ofertantes, ajudadores, comprometidos, empenhados, servos do Senhor. Só nos resta estarmos juntos em oração por todas as famílias enlutadas nesse momento de dor, lágrimas e luto!", compartilhou o pastor Mickael Lima, amigo da família.

Outro citado como vítima fatal na lista da polícia, é o saxofonista Gleidson Andrade. Ele tocava na banda do cantor Davi Lucca, com quem fez show no Réveillon. O artista era conhecido pelo nome Guel do Sax. A vítima também era integrante fixo da Sociedade Filarmônica 2 de Janeiro, Fundada em 02 de janeiro no ano de 1878 na Bahia.

A gestão de Jacobina contabilizou, os sobreviventes foram levados para hospitais dos municípios de Nova Fátima, Jacobina, Feira de Santana e Salvador. Dentre os sobreviventes em tratamentos em hospitais estão:

Arthur Lima Amorim; Flávia dos Santos; Mayssa Grassi; Joilson Rodrigues dos Santos; Ana Clara Santos Silva; Ludmila Lima Mandu; Maria da Conceição Fernandes de Jesus; Benjamin (criança).

LUTO E VELÓRIO COLETIVO

Todos os mortos que estavam no ônibus eram moradores de Jacobina. Diante da tragédia, a Prefeitura de Jacobina disponibilizou Ginásio de Esportes para velório coletivo das vítimas e decretou luto oficial no município.

Um velório coletivo deve ser realizado no Ginásio de Esportes Paulo Santos Gomes.

O prefeito Tiago Dias expressou sua consternação e assegurou que a administração municipal está empenhada em ajudar as famílias em todos os aspectos necessários.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente, enquanto a comunidade de Jacobina se une para superar a tragédia.