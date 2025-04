Adolescente é detida por ajudar no assassinato da mãe de 44 anos na Bahia

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na 3ª feira (22.abril.25), suspeita de envolvimento no assassinato da própria mãe, em Caraíva, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A jovem é apontada pela Polícia Civil como coautora do ato infracional análogo ao crime de homicídio.

A vítima, identificada como Yane Soares Matos, de 44 anos, foi morta a tiros no dia 21 de abril, dentro da residência onde morava com a filha. De acordo com informações da Polícia Civil, durante o depoimento, a adolescente confessou sua participação no crime e afirmou ser integrante de uma organização criminosa com atuação em Caraíva e também em Pindorama, outro distrito do município.

Segundo informações publicadas pelo G1, a motivação do crime estaria relacionada a dívidas de Yane com o tráfico de drogas e à oposição da mulher à participação da filha no esquema criminoso. A vítima teria, inclusive, ameaçado denunciar os membros da facção à polícia.

A adolescente permanece sob custódia da Vara da Infância e Juventude. A Polícia Civil ainda realiza diligências para localizar três homens suspeitos de também estarem envolvidos na execução do crime.