Advogada é acusada de matar policial e a mãe envenados

O agente da Polícia Civil Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e sua mãe, Luzia Tereza Alves, de 86 anos, foram envenenados em 17 de dezembro em Goiânia (GO), acredita o delegado Carlos Alfama.

Segundo as autoridades, a ex-nora de Leonardo, advogada Amanda Partata Mortoza, de 31 anos, é suspeita de cometer o duplo homicídio, tendo usado veneno.

A polícia também suspeita que ela esteja fingindo estar grávida e que tenha ameaçando o ex-namorado e a família por meses antes de cometer o crime.

O delegado revelou que o motivo do crime foi devido a Amanda não aceitar o término do relacionamento com um dos filhos de Leonardo.

A investigação sobre as mortes de Leonardo e Luzia teve início na 2ª feira (18.dez.23).

Em boletim foi narrado que a ex-nora de Luzia adquiriu doce para o café da manhã em família. Leonardo, Luzia e outra nora consumiram o produto na manhã de domingo (17.dez).

De acordo com Alfama, Amanda também adquiriu biscoitos, pães de queijo, suco de uva e bolos no pote.

MEIO DE ENVENENAMENTO É INVESTIGADO

Leonardo e Luzia foram internados no Hospital Santa Bárbara em Goiânia, com dores abdominais, vômitos e diarreia, cerca de três horas após o consumo de alimentos na manhã de 17 de dezembro. Luzia chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva, mas seu quadro clínico já era grave. Mãe e filho não resistiram e faleceram no mesmo dia.

A Polícia Civil descartou a possibilidade de doenças transmitidas por alimentos, intoxicação ou infecção alimentar, o que levou à suspeita de envenenamento. No entanto, ainda não se sabe a causa do envenenamento ou a forma como as vítimas foram expostas à substância tóxica.

A perícia está sendo realizada para determinar a substância presente nos alimentos, mas ainda há a possibilidade de envenenamento por outras vias.

AMEAÇAS E FALSA GRAVIDEZ

A polícia goiana sustenta que Amanda não aceitava a separação com o filho de Leonardo. Ela teria usado números telefônicos para fazer ameaças a fim de amedrontar o ex-companheiro. O delegado explicou que o filho de Leonardo chegou a bloquear mais de 100 números diferentes que ligavam para ele.

Devido às ameaças, o ex de Amanda já havia registrado um boletim de ocorrência na polícia. Nesse momento, no entanto, segundo o delegado, ainda não se sabia que as ameaças e a perseguição vinham da advogada. De acordo com a polícia, além do ex, a suspeita também ameaçava os familiares dele.

"Depois não adianta chorar em cima do sangue deles", disse Amanda de forma anônima ao filho de Leonardo, segundo Alfama.

O delegado esclareceu que para despistar o ex e a família dele, Amanda também desferiu ameaças a si própria nas ligações e mensagens que eram enviadas ao ex. "Vou matar você e sua namoradinha", reproduziu o delegado quanto a uma das mensagens recebidas pelo filho de Leonardo.

Além disso, Amanda teria dito ao ex que estava grávida para se manter perto dele e da família. Apesar de ter sido desmascarada por exames, ainda agora a advogada afirma que está com 17 semanas de gestação.