Agricultor morre, mulher e duas crianças sobrevivem a acidente na BR-060

O agricultor Olímpio Motta Coelho Neto, de 36 anos, morreu em acidente de trânsito às 18h, do domingo (11.jun.23), no quilômetro 308 da BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande, no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, havia 4 pessoas no veículo, sendo Olímpio, uma mulher e duas crianças. Por motivos desconhecidos, o carro fez zigue-zague na pista e capotou.

O Corpo de Bombeiros prestou resgate a Olímpio, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. As duas crianças foram levadas para a Santa Casa de Campo Grande, onde estão internadas. Não foi informado em registro, a situação de saúde da mulher que estava no carro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e perícia estiveram no local do acidente e realizaram os procedimentos necessários para investigar as causas do acidente.

Olímpio era agricultor, tinha dois filhos pequenos e a esposa. Não há confirmação se os sobreviventes são os filhos e esposa da vítima fatal.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.