Além de matar o enteado, João alvejou 'pai e filho'

Além de matar o enteado, Alisson Willian da Silva, de 20 anos, na tarde do domingo (16.abr.2023), João Baralde Ferreira, de 49 anos, também alvejou Fábio da Silva, de 18 anos, e um homem de 50 anos, respectivamente, irmão e pai de Alisson.

Os três foram levados ao hospital. O pai de Alisson, atingido com um tiro na cabeça, está internado em estado grave, explicou a delegada Sayara Alessandra Pagno, chefe do departamento de Polícia Civil da de Eldorado, cidade sul-mato-grossense onde ocorreu os crimes.

À reportagem do MS Notícias, a delegada disse que os jovens viviam com o pai e não tinham nenhum relacionamento com o padrasto. “Eles não tinham contato. Em depoimento, o autor disse que a motivação foi uma discussão familiar, mas ele não quis detalhar o que teria deflagrado essa discussão”, disse Sayara.

Conforme a investigadora, João vivia há 3 anos com a mãe das vítimas e disse que não tinha uma boa relação com os enteados, revelando apenas que tudo foi deflagrado por uma discussão. “Disse que foi em razão de uma discussão familiar e assim, não demonstrou nenhum arrependimento”, observou.

A delegada disse que João alegou que não havia bebido antes do crime. “Ele falou que não, mas a conjugue dele disse que ele estava alcoolizado. Agora, vamos apurar tudo isso”.

De acordo com Sayara, inicialmente João deve responder por ao menos 4 crimes. “Dois homicídios qualificados na forma tentada, um homicídio qualificado consumado por motivo fútil, lesão corporal e violência”, enumerou. “E nós estamos levantando também a questão da rama do crime e as agressões contra a esposa dele, que ele vinha há algum tempo cometendo. Ele pode ser responsabilizado crimes relacionados a isso também”, completou.

Mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, que João pilotou até a casa do enteado e com uma arma de fogo, calibre .38 efetuou dois disparos matando Alisson e ainda alvejou o irmão e pai da vítima fatal. Este vídeo mostra o momento do crime.