Alex mata Ilson ao furar preferencial em rotatória

Alex Nogueira da Silva, de 22 anos, matou Ilson Pimenta Osório, de 51 anos, em acidente de trânsito, às 22h da 5ª.feira (9.jun.23), ao furar a preferencial da Rua Murilo Rolim Júnior, na rotatória de acesso a Avenida Capiberibe, no Jardim Petrópolis, em Campo Grande (MS).



Segundo registro de ocorrência, Ilson estava conduzindo sua motocicleta Honda Biz e tinha como garupa Vitor Córdoba Osório, também de 22 anos. Quando eles faziam a rotatória, Alex invadiu a preferencial obrigando Ilson a frear bruscamente, com isso, a Biz foi ao solo. E, devido a alta velocidade, Alex acabou atropelando Ilson o causando ferimentos gravíssimos.



Equipes de uma Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA) do Corpo de Bombeiros realizam manobras na tentativa de reanimação de Ilson, por ao menos 50 minutos, mas ele não sobreviveu.



A polícia disse que ambos os motoristas eram habilitados e Alex passou pelo teste de alcoolemia, que deu negativo.



O quadro de saúde de Vitor não foi citado no registro de ocorrência.



O caso foi registrado como homicídio culposo (quando se mata alguém 'sem querer') e lesão corporal culposa.