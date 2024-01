'Anderson gritava por socorro ao lado de Murilo sob caminhonete', diz testemunha

Murilo Santana de Araújo, de 25 anos, morreu e Anderson Silva Monteiro, foi resgatado em estado grave, após acidente de trânsito às 17h da 6ª feira (26.jan.24), no quilômetro 467 da BR-060, próximo a Dois Irmãos do Buriti (MS), a cerca de 500 metros da lanchonete Canta Galo.

Segundo apurado, os jovens trabalhavam na empresa Tornearia Goiás, de Campo Grande (MS), e estavam com uma motocicleta na carroceria. Uma das donas da empresa, Camila Vitoria de Oliveira Santos, esteve no local do acidente, após ser acionada por uma testemunha, o técnico em manutenção de máquinas pesadas do Paraná, Douglas Faustino da Silva, de 37 anos.“Eu fui o segundo veículo a parar lá, hora que eu visualizei a poeira, a caminhonete já tinha estabilizado. Um primeiro motorista viu e disse que parecia que o pneu estourou e eles negou e saiu da pista”, contou Anderson ao MS Notícias.

De acordo com Douglas, a caminhonete capotou e parou na posição natural, com as 4 rodas no chão. No entanto, Murilo e Anderson estavam sob o veículo, no solo. “Tinha um que estava vivo ainda, mas os dois estavam embaixo. A gente virou e já percebemos que um estava sem vida. O Anderson ficou todo tempo todo acordado, ele estava pedindo socorro, gritava por socorro, porque estava abafado com as pernas do Murilo. Aí nós viramos a caminhonete, ela ficou com as rodas para baixo, normal, mas baixou Então, nós a viramos para o lado e vimos que o Anderson estava com uma fratura exposta no pé”, contou.

Ainda conforme a testemunha, diante da vítima fatal e de Anderson em estado grave, por meio de um adesivo colado na caminhonete, a empresa na qual eles trabalhavam foi acionada. “Minha esposa viu o nome da empresa e procuramos no Instagram, aí ligamos para a Camila. Nós a avisamos em torno de umas 19h30. Como o socorro demorou um pouco, pensamos em ligar”, comentou.

A demora no socorro e no atendimento oficial, na opinião de Anderson, não mudaria o quadro do acidente. “O socorro demorou pelo menos uns 40 minutos. O cara estava com uma fratura exposta no pé, mas consciente. Mas o outro, nem que o socorro tivesse chegado na hora, acho que não teria mais o que fazer. Graças a Deus conseguimos salvar pelo um deles”, completou.

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Um dos pneus da caminhonete esta estourado, confirma imagem enviada por testemunha. Foto: DR

De acordo com o registro de ocorrência, Murilo conduzia a caminhonete e por motivos que ainda serão apurados, ele perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. O carro parou às margens da pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava fazendo a preservação do local quando a Polícia Civil chegou. A corporação explicou que Murilo morreu no momento do acidente, já Anderson foi socorrido pela equipe de resgate e emergência para a cidade de Sidrolândia, em estado grave de saúde.

No documento oficial, a polícia apontou que um dos pneus da caminhonete estava estourado e que foram deixadas marcas no asfalto que indicavam que o pneu havia estourado na pista, antes do capotamento.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti.